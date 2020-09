"La presenza del presidente Commisso ci dà qualcosa in più - ha aggiunto il dirigente -, è mancato tantissimo per il Covid, è tornato, è un punto di riferimento per tutti noi, per l'allenatore, calciatori e anche per la città e i tifosi. Ha portato questa situazione diversa rispetto agli altri. Tutto quello che vogliamo fare è per la crescita della Fiorentina, dal centro sportivo dove possiamo stare tutti insieme, dalla prima squadra, al giovanile e al femminile. L'entusiasmo della gente - ha concluso - lo dobbiamo conquistare perché si viene da annate non belle, Firenze merita di più".