È bastato un caso, in Europa, per generare il più comune degli effetti domino . Soltanto un mese fa rimbalzava ad ogni lato dell’emisfero il caso di Ellen Fokkema , calciatrice 19enne che aveva firmato con il VV Foarut, club maschile olandese di quarta divisione. Adesso anche un paese radicato nelle sue tradizioni come il Giappone si è aperto al cambiamento: Yuki Nagasato, stella del calcio nipponico femminile, ha firmato con l'Hayabusa Eleven, squadra dilettantistica maschile che gioca nella seconda serie del campionato regionale di Kanazawa (8 categorie sotto la J-League, la serie A giapponese).

Attaccante, 33 anni. 58 reti con la nazionale giapponese, Yuki Nagasato gioca da attaccante e ha vinto un Mondiale nel 2011 in Germania e un argento sia alle Olimpiadi di Londra del 2012 che ai Campionati del mondo del 2015 in Canada. Anche sua sorella, Asano Nagasato, era una calciatrice (ritiratasi nel 2016) con cui ha condiviso la militanza nel Turbine Potsdam, club della massima divisione tedesca, e la maglia della nazionale. Yuki, però, ha collezionato più maglie su scala europea giocando anche per Wolfsburg, Chelsea e FFC Frankfurt (ora inglobata dall’ Eintracht Francoforte). Nagasato è attualmente di proprietà dei Chicago Red Stars – formazione appartenente al campionato nordamericano (NWSL) – che l’ha ceduta in prestito in attesa della ripresa della stagione.