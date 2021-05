Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Donnarumma resta?

Secondo la Gazzetta dello Sport difficilmente la Juventus potrà permettersi l'investimento su Gigio Donnarumma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Che sì, potrebbe essere un ottimo argomento per Maldini da mettere sul tavolo nell'incontro di fine stagione con Raiola. Gigio-Milan, il "sì" si avvicina. Almeno secondo la Rosea.

La nostra opinione : Lo scenario è paradossale, ora sembra che il Milan abbia il coltello dalla parte del manico, visto che la Champions era la "conditio sine qua no" per Gigio. Posto che il campionato non è ancora finito e siamo in piena bagarre Champions. Al netto di indiscrezioni la Juve dovrà in ogni caso mettere mano al portafoglio per dare vita a una rosa finalmente funzionale e organica. Champions o non Champions. Così proprio non va.

Pirlo confermato (per ora)

Andrea Pirlo rimarrà sulla panchina della Juventus. Fino al termine del campionato: la decisione è stata preso secondo Tuttosport. Cambio rinviato, dunque, secondo il quotidiano sportivo torinese. Questo sarebbe emerso dopo il vertice seguito all'umiliante sconfitta di campionato contro il Milan di Stefano Pioli.

Zidane-Juventus?

Secondo il Corriere dello Sport la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio sul tecnico della prossima stagione: in pole position c'è l'attuale tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, il vero sogno della dirigenza bianconera. Seguito da Simone Inzaghi, Gennaro Gattuso e Sinisa Mihajlovic. Secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, tuttavia, sarà fondamentale la qualificazione in Champions per poter puntare con forza su Zidane. Anche dalla Francia rimbalza l'indiscrezione: ne parla l'Equipe questa mattina.

La nostra opinione : Non ci parrebbe sensato ora come ora un cambio in panchina. I giochi sono ormai fatti e la Juventus dovrà fare quadrato per puntare al quarto posto con ciò che ha a dispozione. Gettando il cuore oltre agli ostacoli di un progetto tecnico sbagliato. Per il prossimo anno ci vuole un tecnico con dna Juventus. Zidane o Allegri: l'identikit di tale figura riconduce direttamente a loro, con il primo che "stuzzica" maggiormente rispetto all'eventuale cavallo di ritorno.

