Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala-Pogba: scambio possibile?

Per Cristiano Ronaldo si fa anche il nome del Manchester United ed è proprio ai Red Devils che sarebbe stato nuovamente offerto il numero 10 bianconero. A scriverlo è fichajes.net: Dybala, vicino allo United nel 2019 nell’operazione che avrebbe dovuto portare Lukaku a Torino, sarebbe stato proposto nuovamente al club inglese. Per l’argentino la richiesta juventina si attesta intorno ai 50-55 milioni di euro e nella possibile operazione con il Manchester United potrebbe entrare anche Pogba . Anche il francese è in scadenza nel 2022 e si parla da tempo di un possibile ritorno alla Juventus.

La nostra opinione: per rivederlo in campo bisognerà attendere dopo la sosta per le Nazionali. Paulo Dybala manca dallo scorso 10 gennaio, quando si infortunò nel corso della gara contro il Sassuolo. L’argentino avrebbe dovuto stare fuori per una ventina di giorni e invece a due mesi di distanza non è ancora tornato in campo. Lo farà, se tutto andrà bene, nel mese di aprile per il rush finale del campionato della Juventus e per giocarsi il futuro. Il contratto scade nel 2022 e sul fronte rinnovo non ci sono novità. La situazione di Dybala si intreccia con quella di Ronaldo: come l’argentino, anche per il portoghese si sta parlando di un possibile addio a fine stagione. Nel caso della Joya, un suo addio potrebbe essere il lasciapassare per il ritorno del Polpo.

Roma, casting per l'attacco

Paulo Fonseca non è l'unico in bilico nella Capitale. La partenza di Edin Dzeko aprirebbe la caccia a un attaccante di livello importante. Secondo quanto scrive Repubblica alla Roma sarebbero stati proposti due bomber importanti. I nomi sono quelli di Mauro Icardi e Sergio Aguero.

La nostra opinione: il primo dei due argentini è legato al Paris Saint-Germain, ma potrebbe essere messo sul mercato dalla società francese, anche se con Pochettino ha ritrovato la maglia da titolare. Diverso il caso di Aguero che è in scadenza di contratto con il Manchester City e sembra destinato a lasciare il club a fine stagione. Il Kun sarebbe un’occasione a parametro zero anche se non mancano le concorrenti. La Roma riflette: i Friedkin sono chiamati a scegliere condottiero e bomber del loro progetto.

De Sciglio: "Vorrei restare al Lione"

Mattia De Sciglio, terzino attualmente al Lione ma di proprietà della Juventus, ha parlato ai microfoni di 20 minutes: "Il mio futuro? Vorrei restare qui. Ma so che dipende da me, dal Lione e dalla Juve. Vedremo cosa accadrà al termine dell’annata. Se potevo finire al PSG in cambio di Kurzawa? Sì, è vero. Stavo per firmare col PSG ma poi il tutto non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Sono arrivato all’OL e sono molto felice di esserci".

La nostra opinione: Mattia De Sciglio, terzino classe 1992 attualmente in forza al Lione, è ancora di proprietà della Juventus. I bianconeri hanno speso dodici milioni per il laterale ma si accontenterebbero di incassarne sei pur di alleggerire il monte ingaggi.

