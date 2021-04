Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Allegri e quel consiglio ad Agnelli: "Liberati di Ronaldo" UN GIORNO FA

Kean: assalto Juve, Ancelotti vuole Demiral

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’azzurro convince più di Aguero in ottica “spalla di Ronaldo”: già avviati i primi contatti con l’Everton, che ne detiene il cartellino. Ancelotti in cambio vorrebbe Demiral.

La nostra opinione: Kean, a volte ritornano? Venduto dalla Juventus nel 2019 (per 30 milioni di euro, 22, 5 di plusvalenza) ora l’attaccante della Nazionale torna tra le preferenze dei bianconeri che a questo punto però dovranno rimettere mani al portafogli se vogliono riportarlo a Torino: si parla di 50 milioni di euro per il suo cartellino, il cui valore negli ultimi due anni è schizzato verso l’alto viste le prestazioni molto positive sia in campionato che in Champions League con il PSG. Serve “creatività” quindi cercando di mettere sul piatto delle alternative da scambiare con i parigini, dato che difficilmente la Juve potrà permettersi di spendere l’intera cifra cash: Ramsey, Rabiot e Bernardeschi, buoni rincalzi ma con stipendi molto alti, potrebbero essere i primi a dover partire, ma Ancelotti sembra più intenzionato a puntare Demiral come parziale contropartita. Meglio Kean di Aguero? Sì, per età e stipendio: 21 anni contro 32 (quasi 33), 3 milioni di euro contro 12. Sul piatto delle valutazioni vanno tenuti conto anche questi fattori.

Juventus-Inter, Coppa Italia 2020-2021: Merih Demiral (Juventus) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Inter: Maksimovic, Emerson, De Paul e Kean?

Il nome dell’attaccante della Nazionale torna sulla prima pagina del Tuttosport: i nerazzurri sono dunque pronti a dar battaglia alla Juve per lui. Inoltre si fanno anche altri nomi per puntellare la squadra in vista della prossima edizione della Champons League, da vivere da protagonisti.

La nostra opinione: L’ultima campagna europea dei nerazzurri ha messo in chiaro una cosa: il gioco proposto da Antonio Conte va benissimo in campionato, dove comunque “il risultato è l’unica cosa che conta” ma deve assolutamente cambiare in campo europeo, Champions soprattutto. Lì la mancanza di qualità si paga, e allora certamente una rosa con giocatori di maggior rilievo e caratura internazionale possono fare al caso: Kean sta diventando molto caro e difficile da raggiungere, De Paul si è meritato da tempo un salto di qualità che quasi certamente arriverà nella prossima stagione (vedremo se all’Inter), Emerson sarebbe un buon acquisto, voluto da Conte al Chelsea, mentre teniamo qualche riserva sul nome di Maksimovic, anche se è in scadenza a Napoli.

De Paul - Udinese-Inter - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Milan, Donnarumma aspetta la certezza-Champions?

Il Milan gli offre 8 milioni di euro, ma lui è in attesa di capire se il Milan giocherà o meno in Champions League nel prossimo anno: questa la ricostruzione di oggi di Gazzetta sul caso-Donnarumma.

La nostra opinione: 8 milioni. Ormai è tutto chiaro: il Milan la sua offerta l’ha fatta, sta a Gigio Donnarumma (e al suo entourage) accettare e o meno. Ma ancora tutto tace. 12 milioni: chi è disposto a pagare tanto all’anno per il portiere del Milan? Al momento di offerte dall’Italia e dal resto d’Europa non sembra essercene, e allora cosa si aspetta? L’ipotesi che Gigio stia temporeggiando, in attesa di capire se il Milan riuscirà a chiudere nei primi quattro posti della classifica quest’anno e dunque parteciperà alla Champions l’anno prossimo non sembra reggere. Cosa cambierà se il Milan raggiungerà l’obiettivo? La proposta è quella e quella rimane. Probabilmente allora Donnarumma & Co. stanno aspettando l’offerta giusta da altri, ma ancora non è arrivata.

Modric chiama Mbappé: "I fuoriclasse sono benvenuti al Real"

Calciomercato 2020-2021 Cristiano Ronaldo: ecco cosa vuole per restare alla Juve IERI A 05:53