Se il mercato 2021 stenta a decollare la Lazio riesce a rendersi protagonista con una storia quasi surreale. Il club biancoceleste, secondo quanto riportato dal “The Guardian” , ha versato il pagamento degli acquisti di Pedro Neto e Jordao alla squadra sbagliata. Entrambi i giocatori portoghesi erano arrivati nella Capitale nell’estate del 2017 dallo Sporting Braga e nel caso dell’attaccante classe 2000, la società di Claudio Lotito aveva trovato l’accordo per 11 milioni di euro (7 per il prestito più 4 per l’eventuale riscatto). Qualcosa però è andato storto.

La Lazio durante la compilazione del bonifico confonde infatti lo Sporting Braga con lo Sporting Lisbona. Ed è così che il club della capitale portoghese riceve nelle proprie casse prima la cifra di 8.5 milioni, per i diritti di Neto, e poi ulteriori 2.5 milioni. La storia però non finisce qui. Nel frattempo infatti l’attaccante ha lasciato i biancocelesti nel 2019 per trasferirsi al Wolverhampton per la cifra di 18 milioni, lo Sporting Braga attende ancora di essere pagato dalla Lazio mentre lo Sporting Lisbona nega di aver ricevuto i bonifici dalla società del presidente Lotito. In queste ore le 3 società sono entrate in contatto per provare a risolvere l'accaduto che ha davvero dell'incredibile.