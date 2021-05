Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Pressing Juve su Zidane. Allegri tentato da Real e Napoli

Zidane tiene tutti con il fiato sospeso: la Juventus, il Real Madrid e Allegri. Dopo un lungo tira e molla con Florentino Perez il francese ha scelto di lasciare i Blancos e ora Andrea Agnelli può tentare l'affondo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul piano economico Zizou ha un cachet di prim’ordine: 12 milioni di euro netti più bonus. È vero che anche lui potrebbe usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita e, in tal caso, il costo di questo stipendio al lordo si fermerebbe a quota 18 milioni (invece di 24). Ma questi aspetti non sono stati ancora approfonditi: prima bisogna capire quale sarà il destino della Juventus l'hanno prossimo e con quale rosa affronterà la prossima stagione.

La nostra opinione: Attenzione, però, all’ipotesi che Zidane lasci il Real ma non decida in tempi brevi il suo futuro e alle alternative sul tavolo. Con Allegri a Madrid, è chiaro che un ribaltone alla guida tecnica della Juve presuppone un nuovo casting. Ecco perché in queste fasi convulse riprendono quota quelle voci che vedevano in passato Simone Inzaghi e Rino Gattuso nei fari bianconeri. Non a caso alla Lazio non arriva la firma tanto attesa del tecnico piacentino, mentre il patto di Ringhio con Commisso verrebbe fatalmente sospeso in caso di chiamata da Torino. Nel calderone ricompare anche Sinisa Mihajlovic, anche lui tra i nominati tempo fa.

Allegri, oltre a Real e Juve c'è il Napoli

Massimiliano Allegri è la grande suggestione di De Laurentiis per la panchina del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'ex tecnico della Juve è uno dei principali obiettivi del patron azzurro anche alla luce del fatto che Gattuso abbia respinto ogni tentativo di riavvicinamento da parte della società ed è deciso a lasciare. ADL è pronto a scegliere tra Luciano Spalletti e il conte Max, ex giocatore degli azzurri.

La nostra opinione: quest'estate assisteremo ad un gran valzer delle panchine, sia in Italia che in Europa. Allacciate le cinture, ci sarà da divertirsi.

Milan, il futuro dipende dalla Champions

Senza la qualificazione alla massima competizione europea per club, il Milan sarebbe costretto a rivedere i suoi piani. In ballo, infatti, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono budget e acquisti, come quello di Dusan Vlahovic. Con l'Atalanta, insomma, il Diavolo si gioca il futuro. Ecco perchè anche Gordon Singer, figlio di Paul, fondatore di Elliott Management Corporation, in questi giorni è rimasto a Milano per dare un segnale di vicinanza alla squadra in rappresentanza della proprietà. Le pedine in bilico? Tomori, ad esempio, diventato un pilastro della difesa, accetterebbe di giocare in una squadra che non partecipa alla Champions? E Brahim Diaz? Lo spagnolo si è trovato bene a Milanello e un altro anno di prestito potrebbe essere funzionale per tutti, ma anche questo affare passa dal ritorno nell’Europa che conta. E poi c'è la questione rinnovi Donnarumma-Calhanoglu.

La nostra opinione: l'unica posizione che sembra destinata a rimanere ferma, anche in caso tracollo. è quella di Stefano Pioli che ha la fiducia incondizionata da parte del club.

