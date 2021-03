Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Suning vuole tenersi l'Inter: caccia a nuovi soci IERI A 07:53

Milan e Roma pronte all'assalto a Vlahovic

La Gazzetta dello Sport celebra Dusan Vlahovic dopo la tripletta di Benevento e ne valuta il futuro. La Rosea scrive che l'attaccante serbo “non ha mai preso in considerazione l’idea di prolungare il contratto” nemmeno di fronte ad un’offerta di ingaggio triplicato da parte della Fiorentina. Il timore dei dirigenti viola è che si profili un’altra vicenda alla Chiesa, con il giocatore tentato di prendere il posto di Dzeko alla Roma o di Ibrahimovic al Milan.

La nostra opinione: il contratto di Vlahovic scadrà nel 2023, ma è chiaro che l'attaccante voglia fare il grande salto in una big. Ma quale? Se i giallorossi sono in cerca di una punta per giugno per sostituire Dzeko, i rossoneri hanno meno fretta: Mandzukic e Ibra rimarranno entrambi, stando alle ultime indiscrezioni. Ma l’interesse per Scamacca, poi sfumato, dimostra la voglia del Diavolo di puntare su un'alternativa giovane per il futuro. E Vlahovic sembra il profilo giusto. Quale migliore occasione per mettersi in mostra di uno scontro diretto? Milan e Fiorentina si sfideranno domenica.

Rivoluzione Fiorentina

Sempre stando alla Gazzetta dello Sport, che dedica un approfondimento di mercato alla Viola, Nikola Milenkovic è destinato a partire verso la Premier League con il Manchester United in vantaggio. Il centrale serbo non ha rinnovato il contratto per poter partire a fine stagione. Ma la Fiorentina non si fermerà qui, perché è in programma un profondo rinnovamento della rosa. Anche German Pezzella sarà lasciato libero, dopo che già qualche mese fa era stato vicino al Milan. Napoli e Roma sull’attenti. Franck Ribery, invece, attende di conoscere il nome del nuovo tecnico dopo Prandelli per decidere se accettare una delle proposte che riceverà (ad esempio quella del Monza) oppure intavolare la trattativa per il rinnovo.

La nostra opinione: dopo stagioni deludenti Rocco Commisso ha il dovere di rifondare la rosa per puntare alle parti nobili della classifica. E la cessione di Milenkovic, valutato 35 milioni e arrivato dal Partizan Belgrado nel giugno 2017 per 6, è una buona base di partenza.

Prandelli: "Lo stadio? Una sconfitta per il calcio italiano"

Calciomercato 2020-2021 Lukaku: no al City di Guardiola, vuole solo l'Inter 13/03/2021 A 07:31