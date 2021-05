La mamma di Cristiano Ronaldo è un personaggio molto presente nella vita del campione della Juventus. La signora Dolores, stavolta, si è resa protagonista di un episodio che avrà sicuramente degli strascichi.

Dopo la vittoria del campionato da parte dello Sporting Lisbona , infatti, sia la mamma sia il figlio si sono complimentati col club biancoverde per la vittoria, ma non è finita qui.

La mamma spinge per il ritorno in Portogallo

Dolores Aveiro era infatti ai festeggiamenti del club della capitale portoghese ed è stata raggiunta dalle telecamere di TVI 24, alle quali ha rilasciato una dichiarazione importante sul futuro del figlio:

Sono felice per il titolo dello Sporting, omani vado a parlare con lui. Il prossimo anno giocherà all’Alvalade (lo stadio dello Sporting, ndr). Lo convincerò a tornare.

Il futuro di Ronaldo

Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo il mare.E se da un lato il futuro di Ronaldo alla Juventus non è più così scontato, dall'altro bisogna valutare il fatto che stiamo parlando di uno dei giocatori più costosi e pagati al mondo. Per quanto cuore possa avere il lusitano e per quanti sforzi possa fare lo Sporting Lisbona per andare incontro alle esigenze del giocatore, stiamo sempre parlando di cifre molto alte e la strada per un eventuale punto d'incontro potrebbe essere difficile e tortuosa.

