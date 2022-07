Lorenzo Lucca ha scelto: sarà il primo italiano a giocare per l'Ajax. I Lancieri hanno beffato proprio sul traguardo il Bologna, che aspettava solo un segnale dal Pisa per la stretta di mano definitiva. Il Un blitz tanto clamoroso quanto ben assestato, a sconvolgere il ragazzo e tutti gli altri club coinvolti.. I Lancieri hanno, che aspettava solo un segnale dal Pisa per la stretta di mano definitiva. Il classe 2000 ha invece cambiato idea senza riserve, ingolosito dalla storicità del club olandese e dalla possibilità tanto di crescere in un ambiente da sempre attento ai giovani quanto di essere da subito protagonista in Champions League.

Nonostante le enormi difficoltà avute nella seconda parte della scorsa stagione (0 gol nel girone di ritorno) da Amsterdam è partita un'offerta importante: prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Secondo Sky Sport, inoltre, Lucca sarebbe già pronto a volare lunedì in Olanda per le visite mediche e la successiva firma sul contratto. Un altro italiano all'estero, per crescere dove la storia sono riuscita a farla solo i più grandi.

L'ascesa

ANNATE SQUADRA CATEGORIA 2016/2017 ATLETICO TORINO PROMOZIONE 2017/2018 VICENZA SERIE C 2019/2020 PALERMO SERIE D 2020/2021 PALERMO SERIE C 2021/2022 PISA SERIE B 2022/2023 AJAX EREDIVISIE

