Triste disavventura per Arturo Vidal. Il centrocampista, che si è trasferito in estate al Flamengo dall'Inter, ha reso noto infatti lo smarrimento del cane di sua figlia. Pascual, questo il suo nome, stando al giocatore sarebbe scomparso sabato 27 agosto, a Chicureo, in Cile, regione metropolitana della capitale Santiago. Il cileno ha utilizzato i suoi social per fare denuncia e per cercare aiuto. "Il cane di mia figlia si è smarrito, per favore se qualcuno lo trova mi contatti a questo numero ...", così ha scritto in una storia Instagram.

Quanto invece è sembrato anomalo e insolito è la somma che Vidal ha dichiarato di offrire come ricompensa a chi lo dovesse trovare. Il centrocampista, infatti, ha proposto un milione per riavere il cane. Da stabilire poi la valuta. Non è chiaro se voglia pagare in reai brasiliani o in pesos cileni. In reai sarebbe pari a 194 mila euro, in pesos poco più di mille euro. Fonti brasiliane hanno comunicato che se fosse in reai brasiliani, l’importo equivarrebbe allo stipendio mensile che Vidal percepisce dal Flamengo. Non si hanno novità sul cane, però. Al momento pare non l’abbia ancora ritrovato.

