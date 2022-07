Il calciomercato è entrato nel vivo. L’inizio dei campionati si avvicina e le rose delle squadre vanno definendosi. Le big europee sono state molto attive da subito così come l’Inter, mentre l’altra sponda di Milano, quella rossonera ancora attende i grandi colpi. E la Juve? I bianconeri hanno concluso due affari che hanno scaldato i cuori dei tifosi. Il ritorno del beniamino Paul Pogba è stato accolto da un grande entusiasmo così come l’arrivo di Angel Di Maria . L’argentino, sebbene abbia 34 anni, è uno dei più forti al mondo nel suo ruolo e ha già dato spettacolo nei primi allenamenti con colpi di classe sopraffina. E’ arrivato poi Andrea Cambiaso , che però sarà girato in prestito al Bologna.

Le trattative sulle quali si sta concentrando la dirigenza della Vecchia Signora tuttavia non sono solo quelle in entrata. Ci saranno probabilmente anche delle cessioni e quella che più preoccupa la fanbase porta il nome di Matthijs De Ligt. L’olandese classe ’99 è giunto a Torino nell’estate 2019 dopo l’esplosione all’Ajax con cui aveva raggiunto la semifinale di Champions League. Doveva diventare il comandante ma forse c’erano fin troppe pressioni su di lui, che era ancora giovanissimo. Ha faticato all’inizio, è stato anche un po’ preso di mira, poi ha rialzato il livello delle prestazioni e probabilmente l’ultima è stata la sua migliore annata. Dunque, se ne va proprio ora? Così pare. Le ragioni sono innanzitutto economiche: vale circa 70 milioni e la Juve spera di ricevere un’offerta anche superiore avendolo pagato 75 più bonus. Si tratta quindi dell’operazione per mezzo della quale i bianconeri possono monetizzare di più. E senza dubbio verrebbe poi rimpiazzato: Pau Torres e Bremer i nomi in cima alla lista.

Le parole del ds del Bayern sull'affare De Ligt

Su De Ligt c’è in pressione il Bayern Monaco da qualche settimana. Ci sono già stati incontri e telefonate. Il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic ha svelato lo stato della trattativa ai microfoni di Bild: “Era importante per me che ci sedessimo a un tavolo con i responsabili Arrivabene, Cherubini e Pavel Nedved. Ho giocato alla Juventus per quattro anni, ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo aspettare e vedere cosa succede”. Il bosniaco si è detto ottimista per i prossimi mesi di calciomercato: “Credo che al momento siamo in una buona posizione perché abbiamo già fatto alcune cose. Questo rende le cose più facili sul mercato. Terremo gli occhi e le orecchie aperte, vedremo cosa succede e faremo del nostro meglio per il Bayern. Stiamo cercando di capire cosa può rafforzare la nostra squadra”.

