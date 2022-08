Andrea Belotti alla Nizza (scartata, allo stato dell'arte, la proposta turca del Galatasaray di Dries Mertens). Il problema della Roma, però, è Eldor Shomurodov, di cui si deve liberare: il Bologna offre un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni e a determinate condizioni per l'uzbeko. Tiago Pinto ne chiede invece 14-15 con obbligo senza condizioni. Lo riporta Sportmediaset. Ultimatum dialla Roma . Il Gallo vuole i giallorossi, ma non può più aspettare senza una squadra e, anzi, rischiare di perdere tutto. Per questo, l'ex attaccante del Torino, oggi svincolato , ha lanciato l'aut aut al club capitolino: si chiude entro domenica (21 agosto), altrimenti accetterà l'offerta del(scartata, allo stato dell'arte, la proposta turca deldi). Il problema della Roma, però, è, di cui si deve liberare: iloffre un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni e a determinate condizioni per l'uzbeko.ne chiede invece 14-15 con obbligo senza condizioni. Lo riporta Sportmediaset.

Andrea Belotti (Torino) Credit Foto Getty Images

L'ultimatum di Belotti alla Roma. Ma le alternative al Gallo non sono esaltanti

L'optimum per Belotti sarebbe quello di restare in Italia, tuttavia le opzioni fin qui in mano non lo soddisfano: da una parte, sempre il Bologna (chiaramente in alternativa a Shomurodov), dall'altra la Salernitana, che visti gli obiettivi legati alla salvezza non può oggettivamente stuzzicare l'attenzione del Gallo, con tanta voglia di essere protagonista soprattutto in campo internazionale.

