Juventus, cercasi alternative a Morata: c'è anche Depay

Nome non del tutto nuovo per l'attacco della Juventus: torna infatti in orbita bianconera Depay, già cercato lo scorso gennaio. I bianconeri, viste le difficoltà per arrivare a Morata, vorrebbero prelevare l'olandese in prestito: il Barcellona per il momento apre solo alla cessione definitiva, anche se a prezzo di saldo.

La nostra opinione. Un nome che stuzzica, ma di certo non esalta. Come Morata, d'altronde, che però dalla sua conosce a meraviglia la piazza. D'altronde si tratta di un tassello che completerà la rosa: di certo non andrà a rivoluzionarla, né in positivo né in negativo.

Inter ancora su Udogie: trattativa difficile

L'Udinese da qui a fine mercato si aspetta certamente un'offerta per il gioiellino Udogie: anche per questo i friulani si sono cautelati firmando un accordo quinquennale con l'ex Angers Ebosse. Tra le squadre interessate ad Udogie c'è sempre l'Inter, ma 20 milioni sono decisamente troppi per i nerazzurri...

La nostra opinione. Giocatore più che interessante, ma esoso e ancor più in un ruolo in cui l'Inter, al momento, non ha necessità di chiudere un acquisto top visto l'arrivo a gennaio scorso di Gosens: Udogie non può considerarsi di certo una priorità...

Destiny Udogie con la maglia dell'Italia Credit Foto Getty Images

Sampdoria scatenata: da Djuricic a Villar, i blucerchiati rifanno la mediana

Giornata da protagonista per la Sampdoria, protagonista di moltissime operazioni. I liguri, oltre ad aver chiuso per il ritorno di Djuricic, hanno riallacciato in maniera forse determinante i contatti con la Roma per Villar: si ragiona su un prestito, da capire se con diritto o obbligo di riscatto. Tentativo anche per Tousart dell'Hertha Berlino: trattativa molto complicata.

La nostra opinione. Finalmente Samp, finalmente qualità! I calciatori che orbitano intorno ai blucerchiati denotano la voglia di mister Giampaolo di aggiungere tecnica e fosforo alla mediana: una mossa azzeccata, vista la pochezza di idee mostrata lo scorso anno.

Djuricić - Hellas Verona-Sassuolo - Serie A 2019-2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Salernitana, proposto Gaston Ramirez: granata freddi

Ennesimo nome accostato alla Salernitana: a proporsi ai granata nella giornata di oggi è stato l'ex Monza Gaston Ramirez. Il ds De Sanctis ha per ora accaontnato la pista, preferendo concentrarsi su altri profili più adeguati al gioco di Nicola (come Yazici, per il quale proseguono le trattative con il Lille).

La nostra opinione. Idee oltre le apparenze: bene così, Salernitana. Meglio spingere su nomi che possono avere una progettualità, sia immediata che futura, piuttosto che affidarsi a qualche vecchio seppur onesto navigante.

Gaston Ramirez - Sampdoria-SPAL - Serie A 2017-2017 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Maldini lascia il Milan: ha firmato con lo Spezia

Daniel Maldini lascia, almeno momentaneamente, il Milan. Il figlio di Paolo ha scelto lo Spezia per farsi le ossa dopo la vittoria dell'ultimo scudetto e si trasferisce ufficialmente in Liguria in prestito secco.

La nostra opinione. Non è mai facile immaginare un Maldini lontano dal Milan. Anche per questo la scelta di Daniel si fa apprezzare ulteriormente: sangue rossonero nelle vene, ma sempre chiaro l'obiettivo di dover pensare a progredire come giocatore, oltre che come uomo. Una decisione coraggiosa che speriamo paghi dividendi, per lui e per chi ha creduto in lui.

Maldini: "Sono felice. Ora programmiamo un futuro sempre vincente"

