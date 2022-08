Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

CR7 al Napoli, porta ancora aperta?

Sembravano definitivamente spente dopo ieri pomeriggio le voci che portavano Cristiano Ronaldo verso il Napoli. Tuttavia, il Corriere dello Sport rilancia: il fuoriclasse portoghese potrebbe arrivare comunque tra i partenopei attraverso l'opzione del prestito, estromettendo quindi la cessione di Osimhen dalla trattativa (il Manchester United ha appena speso 100 milioni in attacco per l'acquisto di Antony ).

La nostra opinione: si accosta ancora CR7 al Napoli perché questa al momento resta l'unica alternativa valida per giocare in Champions League. Sbarrate le strade di Bayern Monaco, Chelsea, Psg, Real, Barcellona, Inter, Juve e Milan, anche i partenopei però si apprestano a dire di no. Stavolta serve un miracolo dell'agente nel trovargli una nuova casa nell'Europa che conta entro gli ultimi due giorni di mercato.

Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus - Stagione 2019-20 Credit Foto Getty Images

Juve-Paredes, il nodo delle condizioni del prestito

Al contrario, qualcosa si inceppa nell'affare che pareva ormai concluso tra Psg e Juventus per Paredes. Era atteso in giornata per svolgere le visite mediche, ma tra le due parti non si è ancora trovata un'intesa totale. Sul prestito con diritto di riscatto ci siamo, ma la società parigina resta rigida sulle condizioni che vuole imporre per trasformare il diritto in obbligo di riscatto, come ammesso dalla Gazzetta dello Sport. In sostanza, il Psg vuole darlo via più facilmente chiedendo il riscatto semplicemente in caso di qualificazione alla prossima Champions League, mentre i bianconeri vorrebbero aggiungere altri paletti.

La nostra opinione: si stanno limando gli ultimi dettagli, ma ad entrambe le squadre fa comodo questo trasferimento: i francesi hanno bisogno di esuberi, i bianconeri non hanno più piani B per il centrocampo. Perciò, che si trovi una condizione più favorevole all'una o all'altra, è supponibile che si riesca a chiudere tutto entro la deadline.

Lazio, l'agente blinda il Sergente

Sergej Milinkovic-Savic resta alla Lazio almeno per un'altra metà di stagione. Lo ha detto l'agente del serbo, Mateja Kezman, in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport. "Quest’estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà" le parole del procuratore serbo. Il Sergente è legato ai biancocelesti fino al 2024, sul futuro a medio termine del giocatore se ne parlerà dopo i Mondiali in Qatar.

La nostra opinione: la storia tra Milinkovic-Savic e la Lazio è destinata a durare ancora a lungo. Perdere il faro del centrocampo sul finale di mercato avrebbe rappresentato un grave smacco per una delle squadre più in forma in questo avvio di Serie A.

