Feyenoord in pressing su Gnonto

Il futuro di Wilfried Gnonto, finito sotto i riflettori dopo le prestazioni della prima metà di giugno con la maglia dell'Italia, può essere in Olanda: il Feyenoord ha fatto pervenire un'offerta da 4 milioni allo Zurigo per portare a Rotterdam il giovanissimo talento italiano. Il club svizzero, però, ne chiede una decina. Si tratta.

Ad

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

La nostra opinione. L'Eredivisie, notoriamente una terra di conquista per gli attaccanti, potrebbe fare al caso di Gnonto per proseguire il proprio percorso di crescita in un ambiente che nei giovani crede da sempre. Senza fretta, senza per forza passare dallo Zurigo a un top club europeo. Step by step.

Wilfried Gnonto (Italia) Credit Foto Getty Images

Atalanta-Lazio, Lazzari per Carnesecchi?

Come riporta Calciomercato.com, l'Atalanta sta pensando concretamente a Manuel Lazzari. L'esterno della Lazio, che rimpiazzerebbe i possibili partenti Hateboer e Maehle, è visto come una potenziale contropartita per sbloccare la lunghissima operazione Carnesecchi con i biancocelesti.

La nostra opinione. Se la Lazio vede nel giovane Carnesecchi il profilo numero uno per dare una rinfrescata ai propri pali, Lazzari appare più adatto al modulo di Gasperini rispetto alla difesa a quattro di Sarri. Lo scambio, insomma, potrebbe far felici tutti.

Manuel Lazzari esulta per il gol in Lazio-Sassuolo, Getty Images Credit Foto Getty Images

Fiorentina, suggestione Lo Celso

Secondo La Nazione, Giovani Lo Celso è entrato nei pensieri della Fiorentina. Il club viola può intavolare una trattativa con il Tottenham per il mancino argentino, tornato a Londra dopo la scadenza del prestito con il Villarreal.

La nostra opinione. Operazione molto complicata, anche perché si tratta pur sempre di un nazionale argentino. Difficile, peraltro, comprendere perché Lo Celso non sia un punto di forza del Tottenham. Per la Fiorentina, in ogni caso, si tratterebbe di un gran colpo.

Giovani Lo Celso e Adrien Rabiot durante Juventus-Villarreal - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ospina vicino all'Al Nassr

David Ospina è sempre più lontano dal Napoli. Il portiere colombiano, in scadenza di contratto il 30 giugno e apparentemente deciso a non rinnovarlo, è vicino al trasferimento in Arabia Saudita per indossare la maglia dell'Al Nassr. Come rivela il Corriere dello Sport il club arabo, che già lo seguiva a gennaio, gli ha fatto pervenire un'offerta molto importante da tre milioni e mezzo a stagione.

La nostra opinione. Grave perdita per il Napoli, al netto di qualche errore che, in realtà, è comune un po' a tutti i portieri. Ospina rappresentava una certezza tra i pali, non solo per la propria abilità coi piedi, e ora andrà rimpiazzato a dovere: sarà l'ex dodicesimo Meret a prenderne il posto?

Mertens e Ospina a fine partita - Napoli-Hellas Verona - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La Roma offre 17 milioni per Aouar

Secondo BeIN Sports, la Roma ha fatto pervenire la propria offerta nei confronti di Houssem Aouar, centrocampista del Lione che andrà in scadenza tra un anno: i giallorossi sono disposti a spendere 17 milioni di euro per portarlo nella Capitale.

La nostra opinione. L'hype nei confronti di Aouar si è un po' spento rispetto ai tempi in cui alle sue prestazioni pareva interessata mezza Europa, Juve compresa. Alla fine, il gioiello francese di origini algerine non si è mai mosso da Lione. E per la Roma può rappresentare un'opportunità di mercato interessante.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46