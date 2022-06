Milan attivo sui piani B: sondato Ibanez

: nella giornata odierna i rossoneri hanno avuto modo di discutere in sede anche con l'entourage di Rober Ibanez. Un primo colloquio esplorativo per il difensore centrale della Roma, che al momento è l'alternativa a Botman qualora il Newcastle dovesse spuntarla per l'olandese.

La nostra opinione. Giocatore molto diverso rispetto al centrale del Lille, Ibanez è un difensore molto rapido e dai grandi mezzi fisici ma spesso ancora troppo istintivo: Pioli dovrà nel caso essere bravo da subito ad adattarlo al proprio sistema difensivo, ma prenderlo sarà tutt'altro che semplice.

Arnautovic stuzzica in Turchia, il Besiktas ci prova

"Marko Arnautovic è uno dei candidati per l'attacco nella nostra agenda": parole inequivocabili quelle del presidente del Besiktas, che ha ammesso come il centravanti del Bologna sia tra i nomi alternativi al primo obiettivo Weghorst. I felsinei sembrano intanto intenzionati a cautelarsi e hanno chiesto Lucca al Pisa.

La nostra opinione. sarebbe un peccato vedere di nuovo Arnautovic lasciare la Serie A: le sue caratteristiche atipiche lo rendono un attaccante per certi versi unico, con caratteristiche che potrebbero convincere tante big a puntare su di lui anche come bomber di riserva.

Fiorentina, a Mandragora le chiavi del centrocampo

Rolando Mandragora corre verso la Fiorentina. Il regista di proprietà della Juventus sembra destinato a giocare in Toscana la prossima stagione: le due squadre sono vicinissime a trovare la quadra per portare a Firenze l'uomo che sostituirà Torreira, beffato il Torino. Per il giocatore pronto quinquennale, dovrebbe costare poco più di 10 milioni di euro.

La nostra opinione. Conoscendo Juric sarà su tutte le furie: per il Torino sarà pesante ricominciare senza le geometrie e l'intelligenza tattica di Mandragora, molto adatto per caratteristiche al tipo di calcio impostato da Italiano nella sua esperienza viola.

Ajax, suggestione Suarez: può tornare dopo 11 anni

Luis Suarez potrebbe clamorosamente tornare da chi lo ha reso grande: il Pistolero è infatti nei pensieri dell'Ajax che lo ha individuato come perfetto rincalzo del partente Haller, vicino al Borussia Dortmund. L'uruguaiano riabbraccerebbe il popolo dell'Amsterdam Arena 11 anni dopo l'ultima volta.

La nostra opinione. Un'idea suggestiva, per certi versi romantica eppure tecnicamente ineccepibile. Suarez avrà perso lo smalto dei tempi migliori, eppure in Olanda e in Europa può fare un'enorme differenza, oltre a fungere da chioccia per i giovani.

Lewandowski non se ne va, parola di Salihamidzic

Lewandowski non va da nessuna parte. Parola del Bayern Monaco, che ha intenzione di non cedere alla corte del Barcellona per l'attaccante. Ne ha parlato il ds del club tedesco Salihamidzic: "La nostra posizione è chiara: Robert ha un contratto fino all’estate del 2023. Nuova offerta dal Barcellona? Non ci sto pensando. Mi aspetto di vedere Lewa in allenamento alla Säbener Straße il 12 luglio".

La nostra opinione. Un braccio di ferro che non serve a nessuno, tantomeno se fatto su un campione come Lewandowski: il Bayern farebbe bene ad arrendersi, visto che senza motivazioni neanche un fenomeno trova la forza per incidere. Un tira e molla davvero stucchevole.

Milan su Douglas Luiz. Distanza tra Koulibaly e il Napoli

