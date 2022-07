Napoli, preso un difensore: ufficiale Ostigard

Una trattativa definita da tempo finalmente condotta alla conclusione: il Napoli ha chiuso ufficialmente per Ostigard, come confermato dallo stesso presidente De laurentiis sui propri canali social. L'ex Genoa arriva dal Brighton per 5 milioni più bonus.

La nostra opinione. Un giocatore di prospettiva, già in grado di misurarsi positivamente con la Serie A. Non lo so immagini come sostituto di Koulibaly: è giovane e molto irruento, può e deve crescere ancora.

Per Zaniolo Juventus fredda. E Paratici...

E' andato via via scemando, almeno per il momento, l'interesse della Juventus nei confronti di Nicolò Zaniolo. I bianconeri non sembrano voler arrivare ai 50 milioni richiesti dalla Roma e sono orientati a virare sul ritorno di Morata. il ds del Tottenham Paratici, intanto, è a Milano: non è da escludere un ritorno di fiamma degli Spurs.

La nostra opinione. Zaniolo ha più volte confermato di non voler trasferirsi all'estero e, tra un ritiro da protagonista e l'arrivo di Dybala, potrebbe anche scegliere di restare alla Roma. La permanenza in giallorosso sembra l'ipotesi più probabile, ma il tutto andrà suggellato a fine estate dal rinnovo di contratto.

Monza, altro regalo: Caprari ad un passo

Il Monza continua a macinare senza sosta sul mercato. L'ultimo colpo arriva nel reparto avanzato: è molto vicino Caprari dal Verona, con i gialloblù che hanno rivoluzionato il loro attacco con vari acquisti e sembrano pronti a lasciar partire sia l'esterno che il Cholito Simeone.

La nostra opinione. Una scorpacciata vera e propria per il Monza, che sta per portare a casa un giocatore talentuoso che può avere un ottimo impatto sul sistema tattico brianzolo.

Cremonese a caccia di gol: sondaggio per Lammers

La Cremonese vuole aggiungere gol e spessore al proprio attacco. Dopo aver chiuso per Tsadjout dal Milan a titolo definitivo la neopromossa ha bussato alle porte di casa Atalanta chiedendo Lammers, centravanti che lo scorso anno ha faticato ad imporsi in prestito in Germania all'Eintracht.

La nostra opinione. Lammers ha avuto un impatto piuttosto difficoltoso con la Serie A, ma nelle rare occasioni in cui si è messo in mostra ha fatto vedere un talento fuori dal comune. Un contesto con meno pressione come quello della Cremonese potrebbe aiutarlo ad esplodere definitivamente.

Niente Italia per Grillitsch: va al Galatasaray

Vi ricordate di Florian Grillitsch? L'ex Hoffenheim, tuttora a parametro zero, era stato prima sondato dalla Roma e poi trattato senza successo ad inizio estate dalla Fiorentina. Ora il centrocampista austriaco è ad un passo dalla Turchia: vicinissimo l'accordo con il Galatasaray.

La nostra opinione. Un giocatore fisicamente imponente ma poco impressionante dal punto di vista tecnico, i cui agenti avevano fatto la voce grossa ad inizio estate sulla questione commissioni. Il nostro campionato, almeno sulla carta, non si sta perdendo nulla.

