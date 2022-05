Mbappé al Real Madrid? Assolutamente no secondo Le Parisien. Mbappé, infatti, avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo di contratto col PSG, contratto che sarebbe scaduto a fine stagione e che gli avrebbe permesso di partire a 0€. Leonardo e Al-Khelaïfi ci sono andati giù pesante per battere la concorrenza del Real Madrid che, invece, stava accelerando con le trattative dopo le parole al Real Madrid? Assolutamente no secondo. Mbappé, infatti, avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo di contratto col, contratto che sarebbe scaduto a fine stagione e che gli avrebbe permesso di partire a 0€.ci sono andati giù pesante per battere la concorrenza del Real Madrid che, invece, stava accelerando con le trattative dopo le parole di settimana scorsa di Florentino Perez

Secondo il quotidiano parigino, infatti, Mbappé firmerebbe un nuovo contratto di soli due anni, ma con opzione per un terzo. Ma per 50 milioni netti a stagione, per tutta la durata del contratto. Non solo, alla firma anche un “premio fedeltà” da 100 milioni netti.

Cifre da capogiro che non si sono mai viste, neanche nel mondo del calcio. Ricordiamo che questo sarebbe solo un principio d'accordo che, in seguito, verrà formalizzato nero sul bianco al termine della stagione nel caso in cui Mbappé non cambiasse idea.

