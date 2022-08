La notizia che i tifosi dell'Inter stavano attendendo, nonostante manchino ancora i crismi dell'ufficialità, è diventata realtà: il club nerazzurro e Alexis Sanchez si dicono addio dopo tre anni di alti e bassi. Come riporta Sky, dirigenza e giocatore hanno trovato un accordo per la risoluzione anticipata del contratto dell'attaccante cileno, inizialmente in scadenza il 30 giugno del 2023, e dunque quest'ultimo può ora scegliersi autonomamente la prossima squadra.

4 milioni e mezzo di buonuscita all'ex attaccante di Barcellona, Arsenal e Manchester United, a Milano dal 2019. E ora? La grande favorita per assicurarsi le prestazioni di Sanchez è il Marsiglia, con cui, secondo la stampa cilena, il Niño Maravilla ha già un accordo per un biennale a tre milioni l'anno: nei prossimi giorni l'intesa con l'OM, in difficoltà Le trattative continue con Fernando Felicevich, agente di Sanchez, hanno dunque dato esiti positivi. Secondo L'Equipe, l'Inter ha accettato di riconoscereall'ex attaccante di Barcellona, Arsenal e Manchester United, a Milano dal 2019. E ora? La grande favorita per assicurarsi le prestazioni di Sanchez è il, con cui, secondo la stampa cilena, il Niño Maravilla ha già un accordo per un: nei prossimi giorni l'intesa con l'OM, in difficoltà dopo aver malamente perso in amichevole contro il Milan , dovrebbe divenire ufficiale.

Ad

Quanto all'Inter, la partenza di Sanchez - unita a quella di Andrea Pinamonti, sempre più vicino all'Atalanta - potrebbe avere ulteriori effetti nel reparto offensivo di Simone Inzaghi: a due settimane dall'inizio del nuovo campionato, e a un mese esatto dalla conclusione della finestra estiva di mercato, la dirigenza potrà orchestrare una nuova operazione in entrata dopo aver perso l'opportunità di portare a Milano Paulo Dybala.

Calciomercato Inter-Sanchez, aria di addio: accordo tra il cileno e il Marsiglia 28/07/2022 A 15:02

Sanchez e l'Inter si separano, come detto, dopo un triennio di alti e bassi continui. L'ex United si è alternato tra giocate a sprazzi, i soliti infortuni e una certa ritrosia alla panchina, nonostante la concorrenza dei vari Lautaro Martinez, Lukaku e Dzeko. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, e perdere la pazienza al tifo nerazzurro, è stata l'incapacità della dirigenza di liberarsi in tempi rapidi di un calciatore fuori dai progetti tecnici di Inzaghi. Il che ha di fatto bloccato l'operazione Dybala, prima che l'argentino accettasse di diventare un nuovo giocatore della Roma.

Sono 27 gli spezzoni di partita collezionati da Sanchez nell'ultima stagione. 5, invece, le reti messe a segno. Quella più importante, però, il Niño Maravilla l'ha realizzata nella Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus a gennaio, con quella zampata vincente nel recupero del secondo tempo supplementare. Un gioiello che non gli ha consentito di riguadagnarsi spazio e considerazione all'interno del mondo Inter: a meno di sorprese, sarà il Marsiglia a garantirglieli.

Lukaku: "Faremo di tutto per vincere lo Scudetto"

Calciomercato Monza, nuova suggestione: Dzeko alternativa all'idea Icardi 06/07/2022 A 08:25