Ore calde in casa. A metà settimana sono stati diversi i colloqui in sede tra Marotta e molti procuratori . In primis quello con l'entourage di i dettagli ), ma l'ad dei nerazzurri ha parlato anche con, procuratore di. Tutto fatto per la permanenza del tecnico emiliano che firmerà un contratto fino al 2024 . Non c'è ancora l'ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ma il contratto è ormai stilato. E anche su Bastoni, il futuro è delineato. Lo ha detto direttamente Tullio Tinti in uscita dalla sede dall'Inter: l'obiettivo è rispettare il contratto che c'è fino al 2024.