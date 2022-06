Romelu Lukaku a ridosso del periodo natalizio, creò un caso diplomatico con non a fine carriera ma a un livello buono per vincere di più”, le chance di rivedere Lukaku di nuovo con addosso la maglia a strisce nerazzurre pareva pura utopia. Un’estate dopo però ciò che pareva impossibile di colpo è diventato uno scenario assolutamente credibile. Quandoa ridosso del periodo natalizio, creò un caso diplomatico con l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel , rilasciando un’intervista ai media italiani – non concordata col club e nemmeno col suo entourage d’agenti - in cui chiedeva al popolo interista perdono per come se ne era andato in estate e auspicava di tornare all’Inter “”, le chance di rivedere Lukaku di nuovo con addosso la maglia a strisce nerazzurre pareva pura utopia. Un’estate dopo però ciò che pareva impossibile di colpo è diventato uno scenario assolutamente credibile.

Merito della ferrea volontà di Lukaku di decurtarsi quasi del 50% l’ingaggio (dalla scorsa estate Big Rom guadagna quasi 15 milioni di euro, contro i 9 che gli garantiva l’Inter prima dell’addio) pur di mettersi di nuovo alla corte di mister Simone Inzaghi e riabbracciare i suoi compagni col quale ha vinto uno storico scudetto insieme ma soprattutto dell’apertura del Chelsea che – pur di liberarsi di un giocatore scontento e che ha reso incredibilmente meno rispetto a quanto preventivato – ha aperto la porta all’opzione prestito , a determinate condizioni. Proviamo a capirci di più rispondendo - con l'aiuto della nostra redazione inglese - anche a tutta una serie di domande sulla trattativa più chiacchierata ed incredibile del momento.

Perché il Chelsea ha aperto alla cessione di Lukaku all’Inter?

Risponde Pete Sharland (Eurosport UK): "Il Chelsea vuole assolutamente rispedire a Milano Lukaku perché è la cosa più giusta e semplice da fare. Probabilmente tempi e modalità sono un po’ prematuri ma si è ormai intuito che Romelu in testa ha solo l’Inter. La trovo una decisione corretta, l’annata di Lukaku al Chelsea è stata un flop totale e le responsabilità di tale fallimento è di tutti. Il Chelsea lo ha strapagato, Tuchel non ha fatto abbastanza per inserirlo in squadra e sfruttare le sue capacità, Lukaku da parte sua non ha fatto molto per adattarsi al modo di giocare dei Blues. E’ stata un’operazione che non ha funzionato”.

Quali sono le condizioni che il Chelsea pretende per cedere Lukaku in prestito?

Il fu presidente dei Blues, Roman Abramovich meno di una stagione fa ha versato nelle casse dell’Inter 115 milioni di euro, acquisto più oneroso della storia del Chelsea . Per coprire almeno i costi a bilancio, il club londinese non può in alcun modo pretendere meno di 23-25 milioni di € per cedere in prestito per una stagione il centravanti belga. E’ questa la cifra di ammortamento di Lukaku per il Chelsea. Tanti, troppi soldi per un club che si deve autosostenere e che ha la necessità di completare delle cessioni per completare alcuni affari che Marotta, Ausilio e soci hanno impostato ormai da alcune settimane. Per questo la via più probabile sembra essere quella di un ipotetico con un giocatore dell’attuale rosa che sarebbe gradito all’Inter.

Romelu Lukaku insieme a Thomas Tuchel, tra i due il rapporto non è mai decollato Credit Foto Getty Images

Quali giocatori dell’Inter potrebbero interessare a Tuchel?

Risponde Pete Sharland (Eurosport UK): Al Chelsea, Al Chelsea, dopo l’uscita di Rudiger , piacerebbe certamente avere un difensore centrale in un’ipotetico scambio. Qualcuno come Bastoni o Skriniar sarebbe un sogno, anche se non credo l’Inter voglia perderli. Di sicuro Bastoni e Skriniar sarebbero le prime scelte di Tuchel. Non credo possa interessare un profilo come Dumfries, essendo già coperti in quel ruolo con Reece James.

Capitolo Lautaro Martinez, i Blues potrebbero tentare l'assalto al Toro?

Risponde Pete Sharland (Eurosport UK): Penso che Tuchel voglia un attaccante che possa essere tatticamente eclettico. E’ quello che vuole da Werner e da Havertz, quindi potrebbe essere lo stesso con Martinez. Dopotutto, gli attaccanti del Chelsea sono un po’ come Gabriel Jesus in questo momento...

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez festeggiano a San Siro lo scudetto 2020-21 vinto con l'Inter Credit Foto Getty Images

L’Inter ha già l'accordo con Lukaku?

Sì, nelle scorse giornate l’avvocato belga di Lukaku, Sebastien Ludere ha avuto un incontro con i dirigenti dell’Inter ed è stata raggiunta un'intesa di massima. Fondamentale la volontà di Big Rom di ‘accontentarsi’ dello stipendio che percepiva nella sua precedente in nerazzurro (circa 9 milioni di €), un’ammontare che – coi benefit del decreto crescita – fino al 30 giugno all’Inter peserebbe al lordo 12 milioni, il medesimo importo per cui sono a libro paga Brozovic, Lautaro e gli altri elementi con ingaggio top. Per sfruttare tali benefici però non c’è troppo tempo da perdere.

Lukaku, Dybala e Lautaro Martinez tutti insieme alla corte di Inzaghi. E’ uno scenario credibile o no?

Sinceramente no, un parco attaccanti del genere in questo momento in Italia non se lo può permettere nessuno, nemmeno la Juventus che non a caso ha rifiutato di presentare un’offerta alla Joya per dirottare quei soldi su Vlahovic. Se l’affare Lukaku si concretizzasse e l’Inter decidesse di chiudere anche Dybala a quel punto una cessione di Lautaro Martinez diventerebbe inevitabile. Mai dimenticarsi che l’Inter – in attesa di liberarsi del pesante ingaggio di Sanchez – ha attualmente a libro paga anche Dzeko e Correa. Facendola breve, o il sacrificio di LM10 per la coppia Lukaku-Dybala o voltare le spalle a Romelu e puntare sul tandem argentino Lautaro-Dybala.

Pur reduce da un’annata al Chelsea, Lukaku all’Inter tornerebbe a fare la differenza o no?

Risponde Pete Sharland (Eurosport UK): Sì, penso che Lukaku sia ancora un attaccante formidabile: ha solo 29 anni e non penso che la stagione appena passata sia davvero rappresentativa di quello che può fare.

