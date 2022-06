Romelu Lukaku è pronto vestire di nuovo la maglia dell'Inter: l'attaccante belga, E' arrivato a Linate alle ore 6.30 del mattino, in giornata sono previste le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano, poi l'idoneità sportiva al Coni e da lì nella sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto. Lo stesso dovrebbe fare Kristjan Asllani, centrocampista albanese, acquistato dall'Empoli. Firmando entro il 30 di giugno è pronto vestire di nuovo la maglia dell'Inter: l'attaccante belga, che doveva arrivare a Milano nella serata di martedì , ha invece rimandato di un giorno il suo ritorno in Italia., in giornata sono previste le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano, poi l'idoneità sportiva al Coni e da lì nella sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto. Lo stesso dovrebbe fare, centrocampista albanese, acquistato dall'Empoli. Firmando entro il 30 di giugno , Big Rom permetterà alla società nerazzurra di risparmiare sulle tasse, grazie al decreto Crescita del Governo Conte. Seguiamo passo dopo passo la giornata di Lukaku a Milano, iniziata con lo sbarco a Linate nelle prime ore dell'alba.

Ore 7:30 - La benedizione di Crespo

Hernan Crespo così dalle pagine della Gazzetta: "Lukaku ha deciso di tornare: all’Inter si è sentito un re, al Chelsea no. Una questione di affetto e di cuore, dunque. E quando c’è di mezzo il cuore, le cose finiscono quasi sempre bene. Anch’io decisi di rientrare in Italia perché in A mi sentivo a mio agio, in Premier meno"

Ore 7:15 - Selfie con i tifosi

Lukaku - riferiscono i giornalisti di Tuttomercatoweb presenti a Linate - si è fermato a scattare qualche selfie insieme ai tifosi nerazzurri, pur rimanendo all'interno della macchina, a testimoniare tutta la sua voglia di cominciare questa avventura.

Ore 7:00 - I prossimi step di Lukaku

⁃Visite mediche all’Humanitas alle 10.30

⁃Visite mediche al CONI ora di pranzo

⁃Firma con l’Inter in sede nel pomeriggio

Ore 6:35 - "Sono troppo contento"

“Sono troppo contento”, le prime parole dell’attaccante, visibilmente emozionato di fronte ai flash dei fotografi e alle domande dei giornalisti.

Ore 6:30 - Lukaku è sbarcato a Milano!

Ci sono già le prime immagini di Romelu Lukaku! L'attaccante è sbarcato all'aeroporto di Linate all'alba: inizia ufficialmente il Lukaku-Day.

Ore 6:20 - Le aperture dei giornali

Le aperture dei giornali sono per Lukaku: "Comando io" titola il Corriere dello Sport, menzionando il ritorno dell'attaccante a Milano, previsto per oggi. "Lukaku sbarca a Milano, si riprende l'Inter e prenota lo scudetto".

Marotta fiducioso: "Lukaku? Forse arriva stasera"

