Il ritorno diall'Inter è ormai a un passo . Il giocatore belga, d'accordo con la società nerazzurra, ha deciso di anticipare di un giorno il suo arrivo a Milano: non più giovedì 30, bensì(come riporta la). Il classe '93 arriverà dalla Sardegna dove si trova in vacanza e svolgerà subito le visite mediche di rito all'Humanitas di Rozzano e firmare il contratto. A quel punto sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi, che conta di averlo alla Pinetina intorno al 10 luglio per iniziare la preparazione.