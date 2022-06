Inter si dà da fare anche in difesa. E in questo senso il nome nuovo, secondo Sky, è quello di Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina, che sta scalando le gerarchie nelle preferenze della dirigenza nerazzurra. Mentre lavora per rimodellare il proprio attacco, tra l'accordo pronto per essere definito con Paulo Dybala e la possibilità di riportare a Milano Romelu Lukaku, l'si dà da fare anche in difesa. E in questo senso il nome nuovo, secondo Sky, è quello di, centrale della Fiorentina, che sta scalando le gerarchie nelle preferenze della dirigenza nerazzurra.

Già avviati negli scorsi giorni i primi contatti con la Fiorentina per il serbo, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023 e potrebbe dunque lasciare Firenze nell'attuale sessione di mercato. Già accostato in passato ad altre grandi del nostro campionato, dalla Juventus all'Inter, Milenkovic era stato a un passo dal trasferimento al West Ham nell'estate del 2021, salvo poi rimanere in viola. Ma l'addio potrebbe essere stato solo rimandato.

due difensori. Uno sostituirà Andrea Ranocchia, che diventerà un giocatore libero a partire dal 1° luglio, e l'altro, nelle intenzioni del club, prenderà il posto di uno dei tre centrali titolari, apparentemente destinato a lasciare Milano. Ovvero Skriniar, Quanto all'Inter, l'intenzione è quella di regalare a Simone Inzaghi. Uno sostituirà Andrea Ranocchia, che diventerà un giocatore libero a partire dal 1° luglio, e l'altro, nelle intenzioni del club, prenderà il posto di uno dei tre centrali titolari, apparentemente destinato a lasciare Milano. Ovvero Skriniar, su cui è in pressing il Paris Saint-Germain , de Vrij, che piace in Premier League, e Bastoni, che Antonio Conte rivorrebbe con sé al Tottenham.

E Bremer?

Se è vero che l'Inter porterà a casa una coppia di difensori, l'arrivo di Milenkovic non esclude quello di Bremer, centrale rivelazione dell'ultima Serie A. Il brasiliano lascerà il Torino e i nerazzurri sono sempre in prima fila. L'accordo col giocatore c'è da tempo, quello col Toro ancora no. Anche in questo caso, attenzione al possibile inserimento del solito PSG.

