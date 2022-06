Adriano Galliani nella sede Monza, dopo aver portato a casa Ranocchia, ha fatto visita ai nerazzurri per cercare altri colpi in vista della prossima stagione. L'uomo più importante Sì è vistonella sede dell'Inter quest'oggi . L'ad del, dopo aver portato a casa Ranocchia, ha fatto visita ai nerazzurri per cercare altri colpi in vista della prossima stagione. L'uomo più importante nel mirino era Pinamonti , ma c'è stata una brusca frenata sulla trattativa per l'ex attaccante dell'Empoli, autore di 13 gol nell'ultimo campionato. Non tanto tra Inter e Monza, quanto tra il giocatore e il club brianzolo. Ci sono altre offerte in gioco e il classe '99 vuole sentire tutte le campane prima di dire sì ad una squadra che, tutto sommato, lotterà comunque per non retrocedere.

Ad

Intanto, il Monza ha però ricevuto il sì da parte dell'Inter per la cessione in prestito secco di Stefano Sensi. I nerazzurri sono ben disposti a 'parcheggiare' l'ex Sassuolo in Brianza sperando che il classe '95 si riscatti dopo le ultime stagioni martoriate dagli infortuni. Anche in questo caso, però, il Monza deve aspettare l'ok del giocatore che deciderà nelle prossime ore.

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Ranocchia riparte dal Monza: "Molto contento di essere qui"

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46