L'Inter ha perso la corsa a Gleison Bremer , nonostante una trattativa lunga e iniziata con molto anticipo rispetto alla Juventus. I piani di mercato di Marotta e Ausilio vengono inevitabilmente stravolti. Bloccata la cessione di Skriniar, ora si dovrà guardare altrove per portare a Inzaghi un centrale in grado di rimpiazzare Andrea Ranocchia, passato al Monza. Vediamo i possibili scenari da qui al 31 agosto.

Rinnovo di Skriniar e colpo low cost

L'uscita di Skriniar e l'entrata di Bremer dovevano essere due operazioni collegate. Saltato l'arrivo del brasiliano, cambia anche il futuro dello slovacco. Il primo scenario comprende il rinnovo di contratto dell'ex Sampdoria: la proposta dell'Inter al giocatore dovrebbe attestarsi sui 5 milioni. Sebbene la cifra sia lontana ai 7,7 milioni promessi dal PSG, la volontà del difensore è sempre stata quella di rimanere a Milano e non ci dovrebbero essere complicanze sull'accordo.

Nikola Milenkovic costa 20 milioni, leggermente meno rispetto a Merih Demiral dell'Atalanta. In alternativa una soluzione di esperienza e a basso costo come Servirebbe comunque un altro elemento per la difesa, ma in questo caso il budget sarebbe molto ristretto.costa 20 milioni, leggermente meno rispetto adell'Atalanta. In alternativa una soluzione di esperienza e a basso costo come Francesco Acerbi (che Inzaghi conosce a menadito) potrebbe completare al meglio il reparto.

Skriniar al PSG, pronti Demiral e Milenkovic

Il secondo scenario valuta la partenza di Skriniar che si concretizzerebbe in caso pervenga un offerta davvero importante. Il PSG al momento non supera i 60 milioni bonus compresi, l'Inter aspetta il rilancio a 70 milioni. Denaro che a questo punto andrebbe utilizzato su due pedine di valore. Demiral piace ai bergamaschi, ma l'Atalanta potrebbe tenere alte le richieste, avendo riscattato il giocatore a 20 milioni il mese scorso. Potrebbe essere intavolato uno scambio alla pari con Pinamonti.

Il turco potrebbe essere il primo innesto per Inzaghi, ma l'ex Juve non escluderebbe l'arrivo di Milenkovic, giocatore bloccato dall'Inter già in primavera. Sul viola i dubbi riguardano la poca esperienza con la difesa a 3, al contrario ad esempio di Akanji del Borussia Dortmund che potrebbe ritornare in corsa.

