Matthijs de Ligt, pagato 75 milioni di euro tre anni fa per strapparlo all'Ajax quando non era nemmeno ventenne, oggi ne vale almeno 100 . Il contratto è firmato fino al 2024, ma la Juventus sarebbe disposta a lasciarlo partire se dovesse arrivare l'offerta giusta. Il difensore olandese ha fatto intendere di voler cambiare aria, indeciso tra Inghilterra e Germania.

Le pretendenti, d'altronde, ci sono. E anche molto ricche. Il Chelsea, uscito allo scoperto per primo, sarebbe, al momento, quello disposto a pagare di più. Manchester City e Manchester United attendono, sornione. Ma, stando agli ultimi rumors provenienti dalla Germania (fonte Bild), de Ligt sarebbe più intrigato da una nuova avventura con la maglia del Bayern Monaco.

La squadra bavarese avrebbe già avvicinato il giocatore e la società bianconera, mettendo però sul piatto un'offerta più bassa rispetto alla concorrenza e a quanto richiesto dalla Vecchia Signora. Si parla di una cifra inferiore ai 70 milioni di euro.

La Juventus punta a massimizzare l'offerta cash, e l'inserimento di nuove e facoltose pretendenti potrebbe trasformarsi in un volano per far salire le quotazioni del giocatore sul mercato. Ma il Bayern potrebbe tamponare una disponibilità economica più asciutta con l'inserimento di una o più contropartite tecniche. Benjamin Pavard, terzino francese classe 1996, sarebbe il profilo più interessante anche per Max Allegri.

Nel frattempo, circolano i nomi dei possibili sostituti. La Juventus sarebbe interessata a Gabriel, ma l'Arsenal chiede 40 milioni di euro. Sul mercato italiano, invece, gli occhi restano puntati su Kalidou Koulibaly e Nikola Milenković.

