Franck Kessié è atterrato in Spagna per iniziare la nuova esperienza con la maglia del Barcellona. Il giocatore arrivato a parametro zero dal Milan ha rilasciato le prime parole alla televisione del Club. "È una grande opportunità, il Barça è una grande squadra e sono molto felice essere qui".

Ad

"Quando un grande allenatore come Xavi ti chiama, che è stato un grande giocatore, vedi che tutti i tuoi sforzi valgono la pena. Sono un giocatore che lavora sodo e dà tutto in campo per vincere titoli. Il mister saprà mettermi nella posizione che più mi si addice per aiutare la squadra".

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

"Il mio idolo è Yaya Touré, un ivoriano come me. Ho giocato con lui in nazionale e voglio fare una carriera buona come la sua". Il centrocampista firmerà domani il contratto che lo legherà al club catalano per 4 anni a 6,5 milioni di euro a stagione.

Akanji: più Inter che Juve. Milan: Ziyech si avvicina

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46