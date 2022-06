Sadio Mané è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Tutto confermato, dopo l'accordo raggiunto con il Liverpool negli scorsi giorni e l'arrivo dell'attaccante senegalese a Monaco di Baviera nella mattinata di ieri. L'annuncio ufficiale da parte del club bavarese è arrivato nel primo pomeriggio. Il colpo da novanta, il più importante dopo gli acquisti di Mazraoui e Gravenberch dall'Ajax, è servito.

Mané, come comunica il Bayern, ha firmato un contratto di durata triennale, dunque fino al 30 giugno del 2025. Al Liverpool vanno 47 milioni complessivi tra parte fissa e bonus: una cifra potenzialmente superiore ai 42 milioni totali che, nel 2016, i Reds sborsarono nelle casse del Southampton per portarsi a casa uno dei futuri pilastri della loro storia recente. Ma questo è il passato. Il presente, e poi il futuro, dicono che Mané va ora a caccia di nuovi stimoli e nuovi trofei in Germania.

"Sono molto felice di essere finalmente arrivato al Bayern - le prime parole di Mané - Abbiamo parlato molto e ho avvertito un interesse reale da parte di questo grande club fin dal principio, per cui per me non ci sono mai stati dubbi. È il momento giusto per una nuova sfida. Voglio vincere con questo club, anche in Europa. Durante gli anni al Salisburgo guardavo molte partite del Bayern".

Mané lascia il Liverpool al culmine di sei stagioni brillanti e vincenti. Il tridente con Firmino e Salah, con gli inserimenti nel corso delle stagioni di Diogo Jota e Luis Diaz, ha segnato un'epoca. Anche grazie al senegalese i Reds sono tornati a primeggiare sia in Inghilterra (2020) che in Europa (2019). Ora sarà proprio il colombiano a prendere definitivamente il posto dell'ex compagno nelle preferenze di Jurgen Klopp.

