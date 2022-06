Arriva Matic. Il centrocampista serbo non ha voluto attendere e sarà a Roma già lunedì 13, in anticipo sulla tabella di marcia. Dopo l'addio ufficiale col Manchester United dello scorso venerdì, infatti, Matic sarà a Roma per le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto. Accelerati così i tempi per andare in vacanza ed essere subito arruolabile ad inizio raduno.

4 milioni netti l'anno secondo Calcio e Finanza. Ingaggio, quello di Matic, che spinge alla cessione Veretout (il francese è richiesto dal Lione). Ci sarà anche quella di Sérgio Oliveira? Mourinho lo vuole trattenere, ma è in arrivo secondo tuttomercatoweb un'offerta importante L'ex centrocampista del Manchester United firmerà un contratto di un solo anno, ma con opzione per una seconda stagione, e percepiràsecondo. Ingaggio, quello di Matic, che spinge alla cessione(il francese è richiesto dal Lione). Ci sarà anche quella di? Mourinho lo vuole trattenere, ma è in arrivo secondoun'offerta importante dal Valencia di Gattuso

