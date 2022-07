Ad

Dopo aver effettuato le visite mediche di rito, Kim ha firmato con il Napoli un contratto di tre anni, fino al 30 giugno del 2025, a due milioni e mezzo netti a stagione. Nelle casse del Fenerbahçe piovono invece 19 milioni e mezzo di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Decisiva la volontà dello stesso Kim, che aveva sul tavolo anche l'opzione Rennes ma ha preferito venire a giocare in Italia.

Kim è il quarto acquisto ufficializzato in questa insolita estate dal Napoli, che sta faticosamente provando a surrogare le partenze di tanti protagonisti delle recenti stagioni: agli addii di Koulibaly, di Ospina, di Insigne e di Mertens hanno fatto da contraltare gli arrivi di Ostigard, Olivera e Kvaratskelia , oltre a quello del sudcoreano. Basterà per rimanere competitivi per le primissime posizioni?

Le nuove maglie del Napoli

Contestualmente all'annuncio di Kim, ecco che il Napoli presenta anche le nuove maglie per la prossima stagione di Serie A. Per la prima è stato scelto un azzurro intenso, con una striscia più scura all’altezza delle spalle e del colletto e con il logo stilizzato in miniatura che ricorre lungo tutta la parte anteriore della maglia. La seconda maglia è bianca, con maniche azzurre, intenso sulle spalle e in dissolvenza nella parte finale, mentre i portieri indosseranno una maglia fucsia.

