"Io preferisco sempre Koulibaly a tutti". E' molto chiaro Luciano Spalletti, interpellato nel ritiro di Dimaro sulla situazione del difensore senegalese, "Mi viene facile perché lui, come calciatore del Napoli, è quello che ha la media punti più alta. Quando in campo c'è stato lui"- sottolinea il tecnico- "abbiamo fatto più punti. Se lui dovesse scegliere di andare noi non finiremo mai di ringraziarlo per tutto ciò che ci ha insegnato e per tutto ciò che ci ha dato per farci giocare la Champions League quest'anno". Spalletti, in particolare, ha sottolineato le doti umane del giocatore: "Lui è buonissimo, fortissimo. Quest'anno sarebbe anche capitano. Se sceglierà cose differenti gli augureremo il meglio perché se lo merita tutto". Nessuno spazio, dunque, ad eventuali rancori: "Guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse". E' molto chiaro Luciano Spalletti, interpellato nel ritiro di Dimaro sulla situazione del difensore senegalese, ormai vicinissimo al Chelsea - sottolinea il tecnico-. Spalletti, in particolare, ha sottolineato le doti umane del giocatore:Nessuno spazio, dunque, ad eventuali rancori:

Dybala al Napoli? Spalletti non si nasconde: "Piace a tanti, ha grandi qualità"

Incalzato dai cronisti presenti Spalletti ha poi commentato il possibile arrivo in Campania di Dybala: "Piace a tanti perché ha le qualità per dare le soluzioni a una squadra. E' un giocatore che ha fantasia, estro, un gran piede, batte benissimo i calci piazzati, fa gol. Proveremmo a farlo crescere di un po', è perfetto nel modo di essere calciatore da squadra forte". Il Napoli, come tante altre squadre, resta al momento alla finestra per la Joya: nonostante le smentite di rito della società, qualora non si concretizzasse il trasferimento all'Inter i partenopei potrebbe riflettere su un'eventuale proposta da avanzare all'entourage dell'argentino, che ha stanziato le proprie richieste di ingaggio a circa 6 milioni netti.

Spalletti: "Koulibaly è incedibile, non è uguale agli altri"

