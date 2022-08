Mentre nella nostra Serie A ci sono club che faticano a chiudere operazioni in entrata in piedi da settimane ( Belotti alla Roma , solo per fare un esempio eclatante), in Premier League continuano le spese folli. Qualche giorno dopo la maxi offerta dello United a Casemiro , ecco un altro big della Liga pronto a trasferirsi dalla Spagna all’Inghilterra.sta infatti per diventare un nuovo attaccante del Newcastle.