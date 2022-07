to

L'ultimo colpo di mercato del Monza di Adriano Galliani ha risvolti positivi anche per le casse del Milan. Matteo Pessina si è trasferito in Brianza per 3 milioni di prestito oneroso più 12 milioni di riscat . Sorridono i rossoneri che incasseranno una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, inserita al momento della cessione all'Atalanta nel 2017. Il centrocampista era stato rilevato per 3 milioni di euro comprensivi di vari bonus scattati nel corso delle ultime stagioni.