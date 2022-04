Paulo Dybala non molla i tifosi della Juventus e il giorno dopo il ko con i nerazzurri posta una foto con la maglia sulle labbra, guardando la curva quasi a salutarla, e manda un messaggio ai suoi sostenitori, che anche ieri lo hanno incoraggiato ed applaudito per tutta la partita. “Fino alla fine” ha scritto la Joya e nei commenti sono tantissimi i tifosi che gli chiedono di restare o che a malincuore iniziano a salutarlo augurandogli il meglio. Prima le lacrime alla fine della partita con l’Inter, poi il primo post a tinte bianconere dopo l'annuncio di Arrivabene sul mancato rinnovo del contratto e il giorno dopo il ko con i nerazzurri posta una foto con la maglia sulle labbra, guardando la curva quasi a salutarla, e manda un messaggio ai suoi sostenitori, che anche ieri lo hanno incoraggiato ed applaudito per tutta la partita. “” ha scritto la Joya e nei commenti sono tantissimi i tifosi che gli chiedono di restare o che a malincuore iniziano a salutarlo augurandogli il meglio.

Sui social infatti già dopo la partita si erano viste tante manifestazioni di affetto da parte della comunità juventina. Da chi sottolineava come la Joya dopo la partita fosse andato a salutare il suo pubblico in lacrime, a chi lo ringrazia per gli anni alla Juventus.

Dybala evidentemente lascerà comunque un vuoto tra una buona fetta del pubblico juventino; pubblico che nonostante la sconfitta con l’Inter non è rimasto indifferente di fronte alla reazione del n°10 della Juventus.

