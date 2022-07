Che il futuro di Andrea Pinamonti sia (di nuovo) lontano dall'Inter, ci sono pochi dubbi. La sorpresa, semmai, è un'altra: oggi il club più vicino ad assicurarsi il centravanti, autore di una splendida stagione con la maglia dell'Empoli, è la Salernitana. Secondo Sportitalia e Sky, il club granata e quello nerazzurro hanno trovato un accordo, con l'Inter che manterrebbe il diritto di riacquisto: ora va convinto il calciatore ad accettare la destinazione.

La Salernitana ha superato, almeno al momento, la concorrenza di Monza e Atalanta. Le due formazioni lombarde stanno da tempo tentando di regalare Pinamonti rispettivamente a Stroppa e Gasperini. Ma i campani, che hanno perso Djuric e devono necessariamente concludere l'acquisto di un nuovo centravanti, sono passati in vantaggio. L'ex empolese, peraltro, non è l'unico nome della lista: nell'elenco dei desideri è presente anche Krzysztof Piatek, tornato all'Hertha Berlino dopo aver disputato la seconda parte dello scorso campionato con la maglia della Fiorentina.

"Posso dire che sono tutti veri i nomi che stanno circolando - ha detto il patron granata, Danilo Iervolino, a Tuttomercatoweb - Pinamonti è un calciatore che ci piace molto, per Maupay è stata fatta una offerta ufficiale e sapete benissimo come si stiano evolvendo le cose. Piatek è quello più vicino alla Salernitana, stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell'allenatore entro pochi giorni. Posso dire che il calciatore è felicissimo di giocare in Italia e di indossare la maglia granata, ora stiamo limando gli ultimi dettagli con l'Hertha Berlino. Ci sono stati dei passi in avanti, a metà della scorsa settimana ero convinto mancasse soltanto la firma".

In sostanza: sfumato il sogno João Pedro, finito in Turchia al Fenerbahçe, sono due gli attaccanti che potrebbero arrivare alla Salernitana. Tra cui due volti noti come Pinamonti e Piatek. Un paio di tasselli per sognare una seconda salvezza consecutiva, dopo il miracolo della scorsa stagione targato Sabatini-Nicola.

