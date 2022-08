A 48 ore dal gong della sessione estiva di calciomercato , l'allenatore del PSG Christophe Galtier piazza il colpo di teatro che non t'aspetti e che manda in fibrillazione i tifosi di fede interista. Nella stessa conferenza stampa in cui ha di fatto confermato che Leandro Paredes è prossimo a lasciare la Francia per diventare un nuovo centrocampista della Juventus , il tecnico ha riaperto la trattativa percon parole che, viste le ambizioni e la potenza economica che possiede il club transalpino, non possono lasciare tranquilli i fan nerazzurri e tantomeno la società e il tecnico Simone Inzaghi, che aveva avuto la certezza dal suo club che lo slovacco non sarebbe andato da nessuna parte.