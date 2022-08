Milan si blocca al Mapei Stadium di Reggio Emilia Domenico Berardi che però si è fatto ipnotizzare da Mike Maignan. Ecco, se il Milan esce dal Mapei Stadium con un punto in saccoccia deve ringraziare l’estremo difensore con il numero 16 sulle spalle. Dopo il successo casalingo contro il Bologna , ilsi blocca aldi Reggio Emilia non andando oltre lo 0-0 contro il Sassuolo . Tante sono state le difficoltà per la squadra di Stefano Pioli , apparsa molto più macchinosa nella manovra rispetto alla sfida interna contro il Bologna e meno cinica sottoporta nelle poche occasioni che l’accorta difesa neroverde le ha concesso. Le sufficienze in casa rossonera si contano sulle dita di una mano. In definitiva, l’azione più nitida per portarsi in vantaggio l’ha avuta il Sassuolo dagli 11 metri conche però si è fatto ipnotizzare da. Ecco, se il Milan esce dal Mapei Stadium con un punto in saccoccia deve ringraziare l’estremo difensore con il numero 16 sulle spalle.

Ad

Il protagonista è lui, Magic Mike com'è stato ribattezzato dai tifosi milanisti. In poco più di un anno, il francese è diventato un idolo del popolo milanista che lo ha accolto a braccia aperte dopo l’annosa ed estenuante vicenda Donnarumma. Maignan ha conquistato l’affetto dei tifosi grazie alle sue parate spettacolari ma anche alla sua autorevolezza tra i pali e “vocalità”. L'ex Lille è un portiere che si fa sentire, nel vero senso della parola. Piace a grandi e piccini, come si suol dire, e a San Siro è facile scorgere di tanto in tanto qualche giovane tifoso con la maglietta verde fluorescente con il 16 sulle spalle. Se il Milan può arrivare al derby di sabato da imbattuto deve ringraziare solo e soltanto Maignan.

Serie A Sassuolo-Milan 0-0, pagelle: Maignan è tornato "Magic" 16 ORE FA

La prodezza compiuta su Berardi è il primo rigore parato da Maignan in Serie A, il secondo con la maglia del Milan dopo quello al cospetto di Salah nella partita contro il Liverpool ad Anfield nella prima giornata di Champions League 2021-22. Ipnotizzare gli avversari dal dischetto è però una specialità del portiere francese. Per ben 9 volte in 29 tentativi, Maignan ha negato la gioia del gol dagli 11 metri agli avversari, per una percentuale di rigori parati del 31%. Nessuno come lui nei top cinque campionati europei nelle ultime 7 stagioni e partendo da un dato di almeno 25 parati. Gli altri portieri sul podio sono Koen Castels del Wolfsburg con il 30% e Lukasz Fabianski, dal 2018 al West Ham, con il 27%.

Mike Maignan (Sassuolo-Milan) Credit Foto Getty Images

Parare un tiro dagli 11 metri non è mai semplice, diventa ancora più complesso se davanti a te, in una sorta di duello in salsa spaghetti western, c’è uno degli specialisti della Serie A. Il gesto di Maignan acquisisce perciò ancor più valore se si considera che è stato compiuto su Domenico Berardi che in Serie A ha un bottino di 35 rigori trasformati su 43 calciati. Prima dell’errore dinnanzi a Maignan, il 10 del Sassuolo era reduce da una serie di 7 rigori segnati a cavallo di due stagioni, con il 100% dal dischetto nel 2021-22. L’ultima volta che Berardi aveva fallito dagli 11 metri in campionato era il 12 maggio 2021 sempre in casa in un Sassuolo-Juventus. Quella volta a parare il rigore fu Gianluigi Buffon, alla sua ultima partita in Serie A.

Akanji, bye bye Inter: va al Manchester City! Colpo Winks per la Samp

Serie A Sassuolo-Milan, la moviola: rigore netto su Kyriakopoulos 18 ORE FA