Anche il Milan su Zaniolo

Per la Gazzetta dello Sport la nuova linfa portata al Milan dal passaggio di proprietà a RedBird spinge il club a massicce operazioni di mercato, come lanciarsi nella trattativa per Nicolò Zaniolo. Tramite contatti indiretti, ossia di intermediari, il Milan avrebbe offerto alla Roma come contropartita Alexis Saelemaekers per abbassare la cifra in euro, anche se la Roma avrebbe detto di no perché sta cercando giocatori con caratteristiche differenti.

La nostra opinione: Al momento la quotazione di mercato di Zaniolo è attorno ai 35 milioni e a quanto pare i rossoneri sarebbero pronti a offrirne 30, quindi una cifra non molto lontana. Se si trovasse la contropartita tecnica giusta, la trattativa potrebbe anche prendere il giusto via, anche se non bisogna dimenticarsi che la Juventus è a sua volta interessata al giocatore, anche se in questo momento è impegnata su più fronti.

Juve-Di Maria s’ha da fare?

Questa sera c’è Italia-Argentina. Angel Di Maria scenderà in campo con l’albiceleste e affronterà in amichevole alcuni dei giocatori della Juventus. In tribuna, però, secondo Tuttosport si giocherà un’altra partita, perché ci sarà l’incontro tra Federico Cherubini, ds bianconero, e l’agente del Fideo, per provare a trovare un’intesa prima che l’esperta ala dell’albiceleste decida davvero di tornare in patria per chiudere la carriera al Rosario.

La nostra opinione: per Tuttosport Di Maria è pronto ad accasarsi alla Juventus con la clausola del contratto annuale e il club torinese sarebbe pronto ad accettare questa apparizione a breve termine, contrariamente a quanto fatto ultimamente con qualsiasi nuovo arrivato. Perciò, chiarito questo importante punto di partenza, sembra che la strada per una trattativa serena sia già spianata, perché al momento la Juve è l’unica squadra europea che offre a Di Maria la possibilità di giocare ad alto livello prima di affrontare gli ultimi Mondiali della sua carriera.

L’Inter fa spazio in rosa: Sanchez e Dzeko cedibili

L’incontro tra il Chelsea e l’Inter per il ritorno all’ovile di Romelu Lukaku sembra essere andato bene. Il Corriere dello Sport sottolinea che mentre il Chelsea deve accettare di cederlo in prestito, nel frattempo i nerazzurri stanno valutando come fare eventuale spazio in rosa, visto che l’arrivo di Paulo Dybala è più che probabile. E quindi, visto che si parla di ingaggi alti, che sia uno o che sia l’altro ad arrivare, si fa la lista dei possibili partenti e in cima c’è Alexis Sanchez, seguito da Edin Dzeko.

La nostra opinione: entrambi i “sacrificabili” hanno dei malus che li porta a essere cedibili. Dzeko, che ha fatto un campionato di alto livello, ormai comincia a essere avanti con gli anni (36); Sanchez è quello che Inzaghi “vede” meno, quindi il principale candidato alla cessione. L’addio di Perisic ha chiaramente dato un po’ di respiro alle casse del club milanese, ma chiaramente non può bastare e non avrebbe senso avere così tanti esuberi di lusso in rosa, quindi è probabile che almeno uno dei due, se non entrambi nel caso riuscisse il colpaccio doppio con Dybala e Lukaku.

