Andrea Pirlo torna a sedersi in panchina, dopo la prima esperienza alla Juventus nella stagione 2020-2021. Lo farà nelle vesti di nuovo allenatore del Fatih Karagümrük, club turco (con sede nel quartiere Vefa, nel distretto di Fatih, nel comune metropolitano di Istanbul) che l'anno scorso ha ottenuto un ottavo posto nella massima divisione del Paese e che annovera, tra le sue fina, tantissimi "ex" del calcio italiano, come Viviano, Biraschi, Lucas Biglia (tuttavia appena passato al Basaksehir) e Abdoulaye Touré, Borini e Karamoh. Per l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Pirlo avrebbe già firmato un contratto di un anno.

Ad

Andrea Pirlo mostra sorridente la Coppa Italia vinta con la Juventus nella stagione 2020-21 Credit Foto Getty Images

Calciomercato Juve: gelo Di Maria, sale Berardi. Pirlo, tentazione da Istanbul 08/06/2022 A 06:33

Pirlo era subentrato a Maurizio Sarri - anche a sorpresa - subito dopo aver conseguito la licenza a Coverciano. Con la Vecchia Signora, l'anno passato è arrivato un quarto posto ma, a differenza di quest'anno, erano arrivate le soddisfazioni della conquista di Coppa Italia (contro l'Atalanta) e Supercoppa italiana (contro il Napoli). Ora, l'esperienza nella Süper Lig turca, campionato in cui allena anche Vincenzo Montella (all'Adana Demirspor di Mario Balotelli).

Vlahovic arriva al JMedical! Tifosi della Juventus pazzi di gioia

Serie A Juventus, Allegri ha già fatto peggio di Pirlo: ecco perché 07/05/2022 A 08:48