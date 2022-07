Adriano Galliani, giusto per far capire bene le intenzioni Sembrava una suggestione, una boutade digiusto per far capire bene le intenzioni del suo ambizioso Monza . E invece la pista che porta Mauro Icardi ai brianzoli è meno impervia di quello che poteva sembrare inizialmente. L’interesse è concreto e reale, così come la voglia di tornare in Italia dell’attaccante argentino e della sua famiglia. Icardi ha bisogno di rilanciarsi e di rilanciare una carriera che può sembrare in profonda discesa, il Monza di Berluscono e Galliani avrebbe bisogno di un nome del genere per stupire tutti e approcciare alla Serie A nel modo giusto. Tutto è aperto.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile

Il nodo ingaggio: serve un aiuto del PSG

Mauro Icardi arriva da tre stagioni in Francia in chiaroscuro. Bene la prima, meno bene la seconda, molto male la terza, dove è di fatto finito ai margini della squadra, con Pochettino che via via lo ha relegato al ruolo di riserva ordinaria. Le sue medie realizzative sono sempre discrete, ma negli ultimi 12 mesi anche il suo cinismo è peggiorato. Ha urgente bisogno di rilanciarsi, visto che ha anche perso il posto nei convocati della Nazionale argentina e che a 29 anni rischia di finire nell’oblio. Il PSG lo vorrebbe cedere in prestito, per capire la possibilità di valorizzazione futura e per non aver sprecato l’investimento fatto per averlo. Guadagna 10 milioni di euro netti a stagione, inarrivabili per il Monza e per qualsiasi altro club italiano. Ma se i parigini contribuissero all’ingaggio, ci sarebbero margini per trattare.

Fattore Wanda, con visuale televisiva

In tutto questo non va dimenticato il fattore Wanda Nara. La compagna di Maurito ha sempre amato l’Italia e tornerebbe a Milano (Icardi ha ancora il suo super attico in zona Isola) più che volentieri. Le sue ambizioni televisive non sono un segreto e in questo caso il binomio Berlusconi-Mediaset potrebbe rappresentare una succulenta occasione. Non è fantamercato, ma la realtà, visto che Icardi non si muove senza il consenso della sua famiglia e della sua agente.

Ambizione Monza: dopo Pessina e Sensi, un altro nome altisonante

Se il Monza arrivasse a pagare tra i 2 e i 3 milioni di ingaggio al centravanti argentino e il PSG contribuisse al resto dello stipendio, l’affare potrebbe anche andare importo. Magari con l’inserimento di una clausola di riscatto a certe cifre. Dopo Cragno, Ranocchia, Sensi e soprattutto Pessina, così, la colonna vertebrale del Monza sarebbe completa e di assoluto spessore. Con Icardi al centro dell’attacco, l’obiettivo non sarebbe più la salvezza, ma un posto nella metà alta della classifica.

