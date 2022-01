affidargli la maglia numero 7. Non una a casa, considerato che fino alla scorsa estate era appartenuta a Addio CR7 e benvenuto DV7. Si potrebbe sintetizzare così la sorpresa legata all'acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus. Il club bianconero, che ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante serbo , ha infatti deciso di. Non una a casa, considerato che fino alla scorsa estate era appartenuta a Cristiano Ronaldo . La mossa della Juve sembra una sorta di passaggio di consegne e il modo - forse - per chiudere definitivamente l'era del portoghese, che aveva lasciato i bianconeri negli ultimi giorni di mercato per trasferirsi in Premier League al Manchester United.

Ad

Le prime parole di Vlahovic

Calciomercato Ufficiale: Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus 3 ORE FA

"Sono davvero contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società, darò tutto per ottenere i traguardi. La Juventus rappresenta l'orgoglio, la tradizione, la famiglia. La Juventus c'è sempre fino all'ultimo, non molla mai. La squadra va sempre al primo posto, io sono a disposizione del mister e dei miei compagni, che cercherò di aiutare nel miglior modo possibile. Vogliamo sempre di più, e vogliamo migliorare nel futuro. Oggi è il mio compleanno, una cosa davvero meravigliosa, una giornata speciale per me. Questo è uno dei compleanni più felici vissuti finora. Voglio rendere orgogliosa la Juventus. Lotteremo sempre per tutti i traguardi, come si dice... fino alla fine".

La Juve: "Vlahovic è una forza della natura"

Non hanno trovato riscontro, dunque, le voci secondo cui Vlahovic avrebbe indossato la maglia 28 della Juventus, uno dei suoi numeri preferiti che coincide anche con il giorno del suo compleanno (è il 28 gennaio, giorno evidentemente nel destino del giocatore). I bianconeri, nel comunicato ufficiale in cui sono state rese note le cifre dell'operazione, descrivono così il loro ultimo colpo di mercato: "20 gol in 24 presenze, tra Serie A e Coppa Italia, nella prima parte del 2021/2022. E diventano 41, in 64 apparizioni, se andiamo a sommarli a quelli della stagione 2020/2021. Questi sono soltanto alcuni numeri, che possono essere racchiusi in due parole: attaccante totale. O, se preferite, Dusan Vlahovic, che da oggi è ufficialmente bianconero. E quale momento migliore per diventarlo se non nel giorno del suo ventiduesimo compleanno? Una forza della natura, Dusan. Sarebbe riduttivo, però, fermarsi qui, perché oltre che forza fisica, Vlahovic è freddezza sotto porta, tecnica, qualità, potenza".

Vlahovic arriva al JMedical! Tifosi della Juventus pazzi di gioia

Calciomercato Indiscrezione su Vlahovic: quarantena violata? 5 ORE FA