Antoine Griezmann è ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid a titolo definitivo. L’attaccante francese che si era trasferito al Barcellona , era tornato in prestito nella capitale già nell’estate del 2021. Alla corte di Simeone aveva disputato la passata stagione e sempre lì ha cominciato quella ora in corso. Tuttavia, se avesse giocato un minimo di 45 minuti in almeno la metà delle partite, i Colchoneros sarebbero stati obbligati a riscattarlo recapitando 40 milioni di euro ai blaugrana. Per evitare il verificarsi di questo scenario, l’allenatore, su indicazione della dirigenza, lo ha sempre impiegato con il contagocce, stando attento a non sforare il minutaggio. Nonostante il numero 8 stesse lanciando ottimi segnali. Una situazione quindi penalizzante sia per il club che per il giocatore, che ha costretto la società a cercare un accordo diverso con il Barça.

Si conclude quindi una delle più grandi telenovele di questi mesi con l’accordo tra le due società della Liga. Il calciatore transalpino, campione del mondo nel 2018, sarà dell’Atletico Madrid fino al 2026 non più per 40 milioni di euro bensì per la metà: 20 milioni di euro. Può sorridere il Cholo che ora sarà libero di utilizzare uno degli elementi chiave della sua rosa, a partire dal prossimo incontro di Champions League contro il Club Brugge, in programma mercoledì sera. Le Petit Diable pur di vestire questa maglia ha accettato di ridursi l’ingaggio. E dal suo messaggio social, il suo stato d’animo è eloquente: “Felice di essere dove voglio essere”. L’Atletico è sicuramente una casa per lui, qui ha segnato 114 gol, oltre a 59 assist, in 304 partite ufficiali. Antoine è il quarto miglior marcatore del club in assoluto e il migliore nelle competizioni europee. Con i biancorossi ha già vinto una Supercoppa di Spagna nel 2014, e l’Europa League nel 2018, anno in cui ha alzato anche la Supercoppa Europea.

