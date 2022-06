Nella giornata di domani, il Valencia ufficializzerà definitivamente l'ingaggio del tecnico italiano Gennaro Gattuso. L'ex-allenatore, tra le altre, di Milan e Napoli è già in Spagna e si è detto emozionato per questa nuova avventura. Il club iberico ha già provveduto a spoilerare il nuovo allenatore con un inequivocabile tweet sui propri profili social.

Ad

“E’ la prima volta che vengo qui e sono molto felice e orgoglioso. Mi sono legato ad una squadra centenaria che ha tanta storia. Domani parleremo di tutto, ma sono molto contento. I tifosi sono emozionati ed anche io lo so. Domani spiegheremo tutto e poi inizieremo a lavorare molto duramente”. - le prime parole di Gattuso, alla sua terza esperienza all'estero in qualità di tecnico, dopo le parentesi al Sion in Svizzera e dell’OFI Creta in Grecia.

Calciomercato Juve: idea Simeone come vice Vlahovic; Milan forte su Lang 05/06/2022 A 07:35

Gennaro Gattuso Credit Foto Getty Images

, ripartirà dunque dalla Liga il prossimo anno. Superate L'ex-centrocampista del Milan, dopo un anno di stop seguito al rocambolesco addio di Firenze . Superate le polemiche dei tifosi spagnoli per alcune presunte frasi razziste pronunciate dall'italiano che ha più volte però ribadito che le sue origini e la sua educazione lo pongono all'antitesi di certi costrutti formulati intorno ad alcune sue affermazioni.

Pioli: "La sconfitta con l'Inter il momento più difficile della stagione"

Liga Gattuso: "Razzista? Al Napoli ho fatto acquistare Bakayoko" 04/06/2022 A 15:08