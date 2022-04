Ieri si è palesato nuovamente nel centro sportivo di Castelvolturno per catechizzare la squadra, discutere con Spalletti di questo calo inatteso – che ha di fatto spento con 4 giornate d’anticipo il sogno di poter lottare fino in fondo per lo Scudetto - e seguire gli allenamenti dal vivo: oggi, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss (emittente ufficiale del club partenopeo) ha voluto parlare al popolo azzurro, ferito per la figuraccia di Empoli e deluso dal calo repentino e preoccupante della squadra nelle ultime settimane.