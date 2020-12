"C'è rammarico e delusione, non mi sento di dire che c'è stata mancanza di cattiveria e concentrazione. E ora posso dire che non siamo stati fortunati con gli arbitri e con il VAR. L'Inter non è stata rispettata, andate a vedervi gli episodi non visti in questo girone". Scuro in volto dopo lo 0-0 di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League (e dall'Europa), Antonio Conte si mostra anche particolarmente nervoso ai microfoni di Sky nell'immediato post partita: "Se la squadra non è stata cattiva? Questi sono pareri vostri che rispetto, ma non condivido. Ha dell'incredibile che non siamo riusciti a fare un gol allo Shakhtar in 180 minuti assolutamente dominati. Il loro portiere è stato il migliore. La squadra ha dato tutto".