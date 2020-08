Dopo la lunghissima sosta forzata a causa della pandemia di Covid-19, la Champions League più atipica della storia è pronta a ripartire. Per capire che tipo di torneo dobbiamo aspettarci, che peso avrà la nuova formula, chi è la squadra favorita e chi saranno la stella e la rivelazione, abbiamo chiesto il parere ai nostri colleghi delle redazioni estere di Eurosport.

Dopo la lunghissima pausa dovuta all'emergenza Covid-19, la Champions League 2019-20 è pronta a ripartire e a riannodare i fili rimasti sospesi. Sarà un torneo inedito, inevitabilmente destinato a passare alla storia a prescindere da come si concluderà. Restano da disputare quattro match di ritorno degli ottavi di finale, tre dei quali (Juventus-Lione, Barcellona-Napoli e Manchester City-Real Madrid) dall'esito tutt'altro che scontato.

Solo il Bayern Monaco, forte del successo per 3-0 all'andata a Stamford Bridge, può sentirsi in tasca il biglietto per la Final Eight di Lisbona, in programma dal 12 al 23 agosto. Considerate le circostanze, sbilanciarsi i pronostici è quindi esercizio tutt'altro che semplice. Abbiamo comunque provato a inquadrare questa pazza Champions 2019-20 in 5 domande.

Serie A Edicola: la Juventus chiama Aouar, il Manchester City sogna Joao Felix IERI A 07:15

1) Che Champions League dobbiamo aspettarci dopo lo stop a causa del Covid-19? Che peso avrà la nuova formula?

EUROSPORT FRANCIA

La Champions League non è mai stata così imprevedibile. Ci sarà sicuramente un gap tra le squadre che si presentano all'appuntamento con un numero molto diverso di partite giocate e questo potrebbe fare la differenza sia in termini di intensità di gioco che di resistenza. Ma soprattutto, il fatto che si giochi in partita secca in campo neutro e a porte chiuse, rende difficile qualsiasi pronostico. Ci sarà un'atmosfera strana per un evento così importante, ma le emozioni non mancheranno. (Vincent Bregevin)

EUROSPORT GERMANIA

Potrebbe rivelarsi una Champions molto interessante, piena di sorprese e di risultati pazzi. Le diverse condizioni atletiche delle squadre e la situazione diversa da Paese a Paese potrebbero avere un ruolo importante. Ma con la ripresa della Bundesliga abbiamo imparato una cosa: lo stadio vuoto favorisce la squadra migliore, a prescindere che giochi in casa o in trasferta. (Tobias Hlusiak)

EUROSPORT INGHILTERRA

Credo che ci divertiremo molto. Con partite secche e giocate una dopo l'altra in pochi giorni penso che ai tifosi lo spettacolo piacerà. L'assenza di pubblico negli stadi ovviamente cambierà le cose, ma in Inghilterra alcuni big match sono stati interessanti anche a porte chiuse (non tutti, alcuni sono stati terribili!). La cosa più importante da tenere in considerazione è che potremmo vedere una vincitrice a sorpresa considerando l'eccezionalità del torneo. (Pete Sharland)

EUROSPORT ITALIA

Imprevedibile è l'aggettivo più appropriato per definire questa Champions che riparte. Il motivo è presto detto: sul tavolo ci sono talmente tante variabili che si rischia di perderne il conto. Ne citiamo alcune in ordine sparso a titolo esemplificativo, partendo dalla formula: una Final Eight con quarti, semifinali e finale concentrata in 12 giorni, con partite a eliminazione diretta, in campo neutro e senza tifosi. Come non bastasse, vi parteciperanno squadre la cui condizione psico-fisica è un enigma: da chi come il Bayern Monaco ha giocato l'ultima partita ufficiale un mese fa, a chi come il Lione non vede il campo da inizio marzo, a chi invece come Juventus, Napoli e Atalanta hanno appena archiviato il campionato. Una lotteria, per dirla all'antica, un'annata atipica: non ci sarà da stupirsi se assisteremo a uno stravolgimento delle forze in campo. (Simone Pace)

Play Icon WATCH Sarri: "Ultima gara con la Juve? No, i dirigenti non sono dei dilettanti" 00:01:11

EUROSPORT POLONIA

Certamente sarà una Champions League più intima del solito. Da una parte l'assenza di pubblico potrebbe rappresentare un problema ma dall'altra il calcio rimane sempre lo stesso anche senza i tifosi. I calciatori a questo livello sono strutturati per regalarci gioia e divertimento e penso che lo faranno. Non appena il pallone inizierà a rotolare per il campo, l'emozione sarà sempre la stessa anche se provata davanti alla tv. Il nuovo format potrebbe comportare dei benefici: si decide tutto in una partita secca in 90 minuti, un inedito nella Champions moderna. (Michal Blazewicz)

EUROSPORT SPAGNA

Ci attende una delle edizioni più ricche di sorprese nella storia recente della Champions League. Il fatto che nessuna squadra avrà una seconda chance rende davvero difficile qualsiasi previsione, anche perché ogni Paese sta vivendo una fase diversa. La Serie A è appena terminata, le squadre spagnole hanno beneficato di una settimana di vacanza, quelle tedesche hanno concluso la stagione molto tempo fa, mentre PSG e Lione non hanno praticamente più giocato da quando è esplosa la crisi sanitaria. Questa Champions League può essere vinta da chiunque. (Agustin Galan).

2) Qual è la squadra favorita per la vittoria finale?

EUROSPORT FRANCIA

Il Bayern Monaco sembra la squadra favorita nonostante debba ancora giocare il ritorno degli ottavi di finale contro il Chelsea: ma dopo il 3-0 dell'andata a Stamford Bridge il più è fatto. Il Bayern ha tutto: è una squadra esperta e sa come si arriva in fondo. Ma, soprattutto, ha dimostrato di avere un'oganizzazione migliore rispetto a qualsiasi altra squadra sia a livello difensivo che offensivo. Ha giocatori in grado di fare la differenza e una buona condizione avendo concluso la Bundesliga a giugno e avendo avuto un mese di tempo per preparare la Champions. Oltre a essere probabilmente la migliore tra le squadre rimaste in corsa, il Bayern è anche quella meglio preparata dal punto di vista atletico. L'unica nota stonata è l'infortunio di Pavard. (Vincent Bregevin)

EUROSPORT GERMANIA

Bayern Monaco e Manchester City sono le favorite, almeno considerando il loro rendimento dopo la ripresa. Ma starei attento al PSG: potrebbe essere il suo anno. Il tabellone lo spinge in finale mettendogli di fronte l'Atalanta e probabilmente l'Atletico Madrid. L'infortunio di Mbappé potrebbe influire, ma la squadra di Tuchel è in grado di recitare un ruolo importante. Ha acquisito il ritmo partita giocando due finali di Coppa e Neymar potrebbe avere la grande chance di entrare nella leggenda in sole due settimane. (Tobias Hlusiak).

EUROSPORT INGHILTERRA

La maggioranza dirà Bayern Monaco, ma io credo che questo sia la Champions perfetta per l'Atletico Madrid. Per laurearsi campioni bisogna vincere tre partite e credo che questa formula sia ideale per la squadra di Diego Simeone. Hanno già eliminato la migliore squadra d'Europa (il Liverpool) e ai quarti hanno una sfida non proibitiva contro un Lipsia privo di Timo Werner. (Pete Sharland)

EUROSPORT ITALIA

Per quanto si è visto in campo nella fase post Covid-19, la squadra che merita di partire con l'etichetta di favorita è il Bayern Monaco. La formazione allenata da Hans-Dieter Flick ha vinto tutte e 11 le partite ufficiali disputate, trionfando sia in Bundesliga che in Coppa di Germania. Neuer e compagni, oltre a una potenza di fuoco in attacco che ha in Robert Lewandowski la sua massima espressione, hanno mostrato anche un'ottima solidità difensiva e una duttilità tattica in diversi uomini (Kimmich, Alphonso Davies e Javi Martinez su tutti) che potrebbe rivelarsi molto utile. Non vince la Champions dal 2013 e, proprio come quell'anno, ha la grande chance di mettere a segno un altro, storico Triplete. (Simone Pace)

EUROSPORT POLONIA

In tanti probabilmente indicheranno il Bayern come squadra super favorita: è ovvio e comprensibile. I bavaresi hanno tutto ciò che serve per arrivare fino in fondo: una squadra forte ed equilbrata con un bravo allenatore e un leader al top della sua carriera. E il mese di stop non può cambiare più di tanto lo scenario. Ma il calcio sa essere imprevedibile e proprio per questo non darei così scontato il successo del Bayern. Il Manchester City ha una grande squadra, così come il Real Madrid. Per non parlare di un Barcellona forse mai così debole ma che può contare su Leo Messi. Non mi sento di escludere nessuna squadra, tranne forse il Chelsea. (Michal Blazewicz)

EUROSPORT SPAGNA

Difficile fare un pronostico, ma dovendo scegliere direi Bayern Monaco. Il suo dominio in Germania è stato eccezionale e ha dimostrato la sua forza anche nell'ottavo di finale d'andata contro il Chelsea. Anche l'Atletico Madrid ha una buona opportunità per vincere la sua prima, agognata Champions. (Agustin Galan).

Manuer Neuer alza al cielo il Meisterschale, il Bayern Monaco festeggia il titolo di campione di Germania 2019-20 Credit Foto Getty Images

3) Quale sarà la squadra rivelazione?

EUROSPORT FRANCIA

L'Atletico Madrid può essere considerato una sorpresa dopo tutto quello che ha fatto in Champions negli ultimi anni? Forse no, ma i Colchoneros non partono in prima fila come Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Juventus, quindi vederli alzare la Coppa sarebbe una sorpresa. Hanno una grande occasione essendo finiti nella parte più "morbida" del tabellone e il fatto che tutte le attenzioni siano concentrate sul PSG fa ancora più gioco alla squadra di Simeone. Hanno già eliminato il Liverpool, hanno mostrato una buona condizione dopo la ripartenza della Liga e hanno quella mentalità vincente per brillare in un torneo con partite secche. (Vincent Bregevin)

EUROSPORT GERMANIA

La risposta più scontata è l'Atalanta, una squadra che ha acquisito fiducia dopo la ripartenza della Serie A assicurandosi la qualificazione alla Champions per la prossima stagione. Ma occhio anche al Lipsia, anche senza Timo Werner: ha avuto a disposizione più di un mese per prepararsi e potrebbe sorprendere l'Atletico Madrid approdando in semifinale. (Tobias Hlusiak).

EUROSPORT INGHILTERRA

L'Atalanta. Ha fatto vedere un gioco splendido dopo la ripartenza della Serie A e credo possa battere il PSG, soprattutto se Mbappé non dovesse giocare. Forse è la squadra che in questo momento sta facendo vedere il miglior calcio in Europa e credo possa giocarsela con chiunque, anche con l'Atletico di Simeone. (Pete Sharland)

EUROSPORT ITALIA

La risposta in questo caso è davvero immediata: l'Atalanta. La squadra di Gasperini, alla sua prima partecipazione in Champions, ha già stupito l'Europa sia nella fase a gironi (centrando una qualificazione da brividi dopo avere perso le prime 3 partite) sia agli ottavi contro il Valencia. Ora arriva la parte più difficile ma anche la più stimolante. Il primo, durissimo ostacolo sulla strada di Gomez e compagni sarà il PSG di Neymar e Icardi (non di Mbappé, fuori per infortunio): una squadra, quella di Tuchel, che parte naturalmente favorita ma che potrebbe essere messa in grossa difficoltà dal calcio propositivo, spettacolare e spensierato di una Dea che, a conti fatti, ha davvero poco da perdere. (Simone Pace)

Play Icon WATCH Atalanta ai quarti, che favola: la top 10 dei miracoli della storia della Champions League 00:02:10

EUROSPORT POLONIA

Atalanta o Lipsia. Entrambe giocano un calcio intelligente, accattivante e offensivo. Se esiste un po' di giustizia in questo sport, una di queste due squadre dovrebbe almeno arrivare fino alle semifinali. (Michal Blazewicz)

EUROSPORT SPAGNA

L'Atalanta è stata una grande rivelazione in questa stagione. Ha giocato alla grande contro il Valencia agli ottavi di finale e ha fatto vedere un calcio splendido in Serie A. Era vicina all'eliminazione nella fase a gironi, ma la sua rimonta è stata davvero notevole. Gioca senza pressione e potrebbe continuare a sorprendere in Europa. (Agustin Galan).

4) Chi sarà la stella della Champions 2019-20?

EUROSPORT FRANCIA

Robert Lewandowski. L'attaccante del Bayern è stato il dominatore della stagione e non si è fermato nemmeno dopo la ripartenza della Bundesliga. Gioca in una squadra forte e in attacco gode del supporto di giocatori complementari a lui come Muller e come Gnabry e Coman che stanno facendo un grande lavoro sulle corsie esterne. Lewandowski era già il capocannoniere di questa Champions prima della sosta forzata: avrà quindi una motivazione speciale per completare l'opera e condurre il Bayern fino in fondo. Sarebbe una meritata consacrazione per lui dopo questa incredibile stagione- E peccato che alla fine dell'anno il Pallone d'Oro non sarà assegnato. (Vincent Bregevin)

EUROSPORT GERMANIA

Come ho detto sopra, io punto tutto su Neymar. Con Mbappé che probabilmente sarà out, toccherà a lui prendersi sulle spalle il PSG e condurlo più avanti possibile. Attenzione anche a De Bruyne e Lewandowski. (Tobias Hlusiak)

EUROSPORT INGHILTERRA

Kevin De Bruyne. Se il Manchester City vorrà arrivare fino in fondo dovrà sperare che il belga continui a giocare come ha fatto dopo la ripartenza della Premier League. Il tabellone per il City non è dei più semplici, ma c'è un solo giocatore in questo momento che si presenta in una condizione migliore rispetto a quella di De Bruyne: Robert Lewandowski. Alcune partite si possono sbloccare solo con una scintilla, e De Bruyne rappresenta quella scintilla. (Pete Sharland)

EUROSPORT ITALIA

Non citare Ronaldo e Messi è un delitto sportivo, ma al tempo stesso indicare loro sarebbe la risposta più banale e scontata. Chi ha questi due in squadra tendenzialmente parte, come minimo, dall'1-0. Ma quanto si è visto in giro per l'Europa nel post lockdown ci consente di ampliare la rosa dei papabili al ruolo di MVP con almeno altri due nomi. Uno è senza dubbio quello di Robert Lewandowski: il bomber polacco del Bayern Monaco sta vivendo la sua migliore stagione di sempre a livello realizzativo (51 gol in tutte le competizioni finora), e ha vinto il titolo di capocannoniere in Bundesliga con 34 reti. L'altro è quello di Karim Benzema, l'uomo che più di ogni altro ha trascinato il Real Madrid di Zinedine Zidane verso la conquista della Liga: certo, i Blancos dovranno compiere una vera e propria impresa per ribaltare il ko dell'ottavo di andata contro il Manchester City, ma con il Benzema visto nelle ultime settimane (7 gol 2 assist in 10 partite di Liga) niente è impossibile. (Simone Pace)

EUROSPORT POLONIA

Innanzitutto prevedo un duello tra pesi massimi tra De Bruyne e Lewandowski, che sono semplicemente un passo avanti rispetto agli altri. Anche Benzema e Sergio Ramos stanno vivendo un ottimo momento di forma, ma non credo che il Real Madrid sarà in grado di eliminare il Manchester City perciò puntare su di loro potrebbe non essere una buona idea. Da ultimo dico Messi che, quando è pienamente concentrato, riposato e motivato rimane il numero uno. La sua rabbia per la situazione in casa Barcellona potrebbe rivelarsi determinante. (Michal Blazewicz)

EUROSPORT SPAGNA

Robert Lewandowski è il principale candidato a diventare l'MVP di questa Champions League. I suoi 11 gol prima della pandemia di Covid-19 saranno difficili da superare. Inoltre consigliamo di seguire con attenzione Marcos Llorente, in un grande momento di forma fin dalla notte trionfale di Anfield. E se il Real Madrid dovesse qualificarsi, anche Karim Benzema e Sergio Ramos diventerebbero seri candidati. (Agustin Galan).

5) Chi sarà il giocatore rivelazione?

EUROSPORT FRANCIA

Alphonso Davies ha già fatto parlare di sé, quindi non andrebbe considerato una rivelazione, al massimo una conferma. Stesso discorso per Marcos Llorente che si è messo in luce con il Liverpool, si è ritagliato un nuovo ruolo da attaccante e sarà da seguire con molta attenzione a Lisbona. Cito anche Ferland Mendy: è in grande crescita e potrebbe essere la chiave per il Real Madrid alla ricerca di un miracolo all'Etihad contro il Manchester City. (Vincent Bregevin)

Alphonso Davies Credit Foto Getty Images

EUROSPORT GERMANIA

Con Pavard indisponibile a causa di un infortunio, Flick dovrà rivedere l'assetto del Bayern. Se Kimmich arretrerà a terzino, a centrocampo potrebbe trovare spazio Thiago Alcantara, che alla fine della Champions molto probabilmente lascerà il club bavarese dopo 7 anni: questa potrebbe essere l'occasione per cambiare il corso della sua storia in Germania. Tra i giovani occhio a Dani Olmo, Schick e Foden. (Tobias Hlusiak)

EUROSPORT INGHILTERRA

Alphonso Davies può essere considerato una sorpresa? Ha giocato una partita superba contro il Chelsea nell'andata degli ottavi ed è stato eccezionale con il Bayern da quando la Bundesliga è ricominciata. In tanti si sono accorti del suo talento e credo che questa Champions, con partite che vedono protagoniste le migliori squadre al mondo, non possa fare altro che confermare la forza di Davies. (Pete Sharland)

EUROSPORT ITALIA

Puntiamo su Joao Felix, assumendoci anche una buona dose di rischio considerato che non è al top dal punto di vista fisico. Il 20enne portoghese, l'acquisto più caro di sempre nella storia dell'Atletico Madrid, ha la possibilità di lasciare il segno grazie anche a un tabellone che, almeno sulla carta, non appare proibitivo per i Colchoneros di Simeone. Lisbona per lui significa aria di casa e questo potrebbe dargli una carica e una motivazione ancora più grandi. Non è reduce da una stagione sfavillante, ma giocare in pieno agosto e con impegni così ravvicinati uno all'altro potrebbe esaltare la sua freschezza atletica. (Simone Pace)

EUROSPORT POLONIA

Riqui Puig è il nome che mi viene da cuore. Mentre la testa mi dice che dovremmo aspettarci qualcosa da Phil Foden. Ha solo 20 anni ma a volte dà l'impressione di essere un giocatore di almeno dieci anni più grande: un talento meraviglioso seguito da un grandissimo allenatore come Pep Guardiola. I soldi sono in cassaforte con questi due. (Michal Blazewicz)

Phil Foden Credit Foto Getty Images

EUROSPORT SPAGNA

Come ho detto prima, Marcos Llorente potrebbe essere il grande nome nuovo di questa Champions. Ha dato un assaggio delle sue qualità di seconda punta ad Anfield contro il Livepool agli ottavi e le sue ultime prestazioni in Liga sono state molto promettenti. Ansu Fati e Riqui Puig sono chiamati a prendersi qualche responsabilità in più per aiutare Messi a vincere un'altra Champions in questa stagione difficile per il Barcellona. Da ultimo, c'è curiosità nel vedere all'opera Dani Olmo in un Lipsia che ha dovuto fare a meno di Timo Werner. (Agustin Galan).

Champions 2019-20: i verdetti di Eurosport

Squadra favorita Bayern Monaco Squadra rivelazione Atalanta La stella Robert Lewandowski Giocatori rivelazione Alhonso Davies, Phil Foden, Riqui Puig, Dani Olmo

Play Icon WATCH Juventus, senti Rudi Garcia: "Lione a un passo dai quarti di Champions League" 00:00:56

Champions League Garcia: "Il Lione ha il 50% di possibilità di passare il turno, ma la Juve ha la vittoria nel DNA" IERI A 10:32