A che punto è il Paris Saint-Germain nel percorso di avvicinamento al quarto di finale Champions con l'Atalanta? Certamente, al "da Luz" di Lisbona scenderà in campo una squadra che, dall'interruzione della Ligue 1 - causa Covid - a oggi, ha disputato solo due match ufficiali, corrispondenti alle finali di Coppa di Francia (1-0 al Saint-Etienne con Neymar) e di Coppa di Lega (successo ai rigori col Lione dopo lo 0-0 dei 120'). Trionfi, nonostante tutto, conquistati di misura e con non poche difficoltà. E in mezzo alle polemiche mediatiche, innescate da un Thomas Tuchel nervoso, mosso dalla ripicca nei confronti di giornalisti e club. Una figura in bilico, professionalmente a metà strada - per fare un parallelismo - tra Maurizio Sarri e Antonio Conte. Ai cronisti rimprovera troppe critiche, alla società di non essersi battuta per le estensioni di contratto fino a fine stagione dei vari Edinson Cavani, Thomas Meunier e Tanguy Kouassi. E all'assenza per squalifica di Angel Di Maria e ai guai fisici di Marco Verratti, Kylian Mbappé e del difensore Tilo Kehrer si aggiungono... anche i suoi: il tecnico tedesco, infatti, mentre sgambava in allenamento, a rimediato una distorsione della caviglia sinistra con frattura del quinto metatarso. Cattivi presagi? Il campo lo dirà. Intanto, ai nostri colleghi di Eurosport France, abbiamo chiesto lumi, più da vicino, sull'attuale stato di forma della squadra della Tour Eiffel.

Come avete visto il PSG negli ultimi (e unici) due match disputati in questi mesi?

"Il punto è proprio questo. Nella partita vinta 1-0 contro il Saint-Etienne, gli uomini di Tuchel erano completamente fuori forma, mentre contro l'OL si sono mostrati meglio annullati, per quanto ancora lontani dall'intensità richiesta da certe partite. L'Atalanta, ormai celebre per la sua pressione altissima e velocità, può inserirsi proprio in questa crepa. In quanto non tutti i giocatori del PSG sono attualmente in piena forma".

Le tante assenze mineranno la qualità del gioco del PSG?

"Crediamo di no. Il PSG continua ad essere una squadra fantastica, anche senza Verratti e Di Maria, vedremo la situazione di Mbappé.. E la forza principale ora si è spostata tatticamente parlando. Oltre all'attacco-monstre c'è di più, ovvero Marquinhos, vero equilibratore di centrocampo e in grado di neutralizzare le fonti di gioco atalantine. La squadra è inoltre più coperta grazie alla perfetta intesa tra Kimpembe e Thiago Silva".

Uomo-chiave dello scacchiere di Tuchel?

"Neymar, senza dubbio. E' il giocatore la cui imprevedibilità può trascinare, una volta per tutte, il PSG in fondo alla Champions League. E' un fuoriclasse assoluto, immarcabile, e da lui ci si aspetta tantissimo".

