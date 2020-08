Il club di Madrid ha annunciato la positività di due persone al covid, non specificando però l'identità di queste due persone (se giocatori o membri dello staff). In ogni caso è stato attivato il protocollo richiesto e sono stati messi in isolamento, non partiranno dunque con la squadra per Lisbona dove si giocheranno le Final 8 di Champions League.

Il Covid continua a provocare problematiche al calcio giocato e alla vita di tutti i giorni e l'Atlético Madrid ha accusato - proprio in qiueste ore - ben due casi di positività agli ultimi tamponi effettuati lo scorso 8 agosto, presso il centro di allenamento di Majadahonda. Le due persone risultate positive sono state immediatamente messe in isolamento presso le proprie abitazioni e l'Atlético Madrid ha informato tutti gli organi preposti riguardo alla positività. Per questioni di privacy non è stata segnalata l'idendità dei due positivi alla stampa, quindi attualmente non si capisce se siano giocatori o membri dello staff.

Champions League Le 5 verità di Barcellona-Napoli: rimpianti azzurri, crollo Koulibaly, Messi alieno DA 11 ORE

Dalla ripresa della stagione ad oggi, nessuno dei 93 tesserati dell'Atlético Madrid tra giocatori, staff tecnico e medico, accompagnatori e altri facenti parte del club era risultato positivo ai tamponi o ai test sierologici effettuati.

Ora resta da capire cosa accadrà. La UEFA chiede un tampone 72 ore prima di ogni partita e giovedì 13 agosto ci sarà la sfida contro il Lipsia, valida per i quarti di finale a Lisbona. Ora i giocatori attendono altre analisi prima di partire per la capitale portoghese, ma in caso di ulteriore tampone negativo avrebbero l'autorizzazione a partecipare alla sfida contro i tedeschi a meno di cambi di procedure da parte della UEFA.

Play Icon WATCH Klopp sulla sentenza del Tas: "Felice per il Manchester City ma non una buona notizia per il calcio" 00:00:52

Champions League Le 5 verità di Juventus-Lione: Sarri, bilancio negativo, Ronaldo non vince da solo IERI A 08:05